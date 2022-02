La Policía Local, “sobrepasada”: solo hay 20 agentes para cubrir Santa Cruz el fin de semana

Policía Local. DA

Los sindicatos con representación en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, entre los que se encuentran ASIPAL, CSIF y CC.OO., afirman que se sienten “sobrepasados” ante la falta de recursos humanos para controlar los actos vandálicos que se están produciendo los fines de semana en zonas como la Plaza de España, protagonizados principalmente por menores de edad.

El delegado del CSIF en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Jesús Illada, denunció en los micrófonos de la cadena Cope que el cuerpo municipal solo dispone de 20 agentes para cubrir la ciudad este fin de semana y, por tanto, existe el riesgo de que el resto de zonas de la capital no puedan contar con estos efectivos si se vuelven a producir altercados en la plaza de España.

La concejala de Seguridad, Evelyn Alonso, avanzó que la presencia policial será mayor, en colaboración con la Policía Nacional, para hacer frente a futuros incidentes en la calle, pero Illada no lo tiene del todo claro. “¿Qué pasa, que a la zona céntrica de Santa Cruz no va la Policía Local? Entonces, ¿me doy la vuelta y me voy? ¿Llamo a la Policía Nacional? Esto es un disparate. Quien dice eso no conoce la realidad de la Policía Local”, aseveró. Y el delegado de CC.OO., Moisés Sánchez, coincide con él. “Tenemos que intervenir sí o sí, por lo que ante un hecho delictivo no podemos darnos la vuelta”.