La primera gran fiesta popular sin restricciones llega a España: las Fallas de Valencia

Un volador. Pixabay

“La voluntad es que no haya ninguna restricción que no sea específicamente necesaria”. Así se ha manifestado este jueves el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras reunirse con las autoridades sanitarias para abordar la celebración de las Fallas de Valencia y las fiestas de la Magdalena, en Castellón, el próximo mes de marzo.

Valencia será la primera gran ciudad de España que recupere sus fiestas populares, tal y como eran antes de la irrupción de la pandemia. En septiembre de 2021, los monumentos volvieron a salir a la calle y hubo celebración, pero con muchas más restricciones, fuera de su calendario tradicional y sin un programa de actos tan amplio como el que se espera ahora.

El experimento de septiembre, con un programa de actos de apenas cinco días, salió bien y las fiestas no tuvieron ningún impacto en la incidencia acumulada. Además, el número de contagios disminuyó dos semanas después.

Ahora, con la sexta ola a la baja en la Comunidad Valenciana y la vacunación de la tercera dosis muy avanzada, Valencia se lanza a recuperar sus fiestas, las primeras que se cancelaron en 2020 tras la explosión de la pandemia del coronavirus. Las de 2022 serán las Fallas del reencuentro.

La Conselleria de Sanidad presentará el próximo lunes 14 de febrero el protocolo de medidas para la celebración durante el mes de marzo de las fiestas de Fallas y Magdalena. Este jueves se ha celebrado en el Palau de la Generalitat la primera reunión entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; y la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro (Compromís).

Será una actualización del protocolo de fiestas para adaptarlo a la situación epidemiológica actual y a la normativa vigente, han explicado desde la administración autonómica.

“La voluntad es que no haya ninguna restricción que no sea específicamente necesaria”, ha garantizado Puig a preguntas de los periodistas tras otro acto. El socialista ha reiterado que la situación sanitaria va “razonablemente bien” porque se está acelerando el descenso.

De hecho, ha asegurado que “en principio, todas las noticias son favorables“, tanto en el número de personas hospitalizadas como en el de ingresos en UCI. Son cifras que se han puesto en común este jueves y que durante el fin de semana analizará Sanidad para protocolo que presentará el lunes.

Mascarilla

Hasta entonces, Puig ha recordado que “la normativa dice que en las grandes aglomeraciones habrá que llevar la mascarilla”. “Por tanto, en las mascletaes, lo razonable es mantener la mascarilla”, ha constatado, y ha repetido que confían en la responsabilidad de los valencianos para cumplir las medidas que se aprueben.

Preguntado por la posibilidad de establecer número de asistentes en las mascletaes en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, uno de los lugares emblemáticos de la celebración, se ha limitado a insistir en que de momento estudian “las recomendaciones que tendrán que ver con el uso de mascarilla, la ventilación… Las cosas que sabemos que funcionan”.

Hace unos días, Puig ya avanzó que la Generalitat hará recomendaciones generales para el uso de la mascarilla durante las fiestas de Fallas y Magdalena, unos consejos que estarán adosados “a la prudencia y a la corresponsabilidad“.

Todo ello a pesar de que desde este jueves ya no es obligatorio llevar la mascarilla en la calle en España, pues remarcó que “hay muchos momentos en que, incluso al aire libre, es conveniente llevarla porque se da una interacción y una proximidad con la que es muy difícil que no pueda haber contagio”.

No obstante, Puig ha matizado que Fallas y Magdalena no podrán ser unas fiestas absolutamente normales, aunque son “bastante optimistas” respecto la situación sanitaria porque baja tanto el índice de contagios como la letalidad y la hospitalización. “Tendremos que ser conscientes de que aquellos espacios donde se produce mayor posibilidad de contagios tenemos que ser absolutamente preventivos”, ha añadido.

“Lamentablemente, la pandemia no ha pasado“, ha reconocido. “Nosotros tenemos muchas ganas de que esto pase, pero todavía no lo ha hecho” porque “sigue siendo una enfermedad mortal” para muchas personas. En este sentido, ha declarado que el hecho de que bajen los contagios “no significa que no haya personas hospitalizadas y que, por desgracia, mueran”.

Según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana a EL ESPAÑOL, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya trabajan en operativos policiales en los que no habrá restricciones más allá del uso de la mascarilla o el pasaporte Covid para acceder a locales. En las próximas semanas se convocará una reunión para acabar de perfilar el dispositivo de seguridad y el número de agentes que participará.

En los últimos días, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha exigido a Compromís y PSOE que se “coordinen” para evitar ofrecer a la ciudadanía contraanuncios sobre el formato de las Fallas 2022 con tal de evitar “inseguridad” en las comisiones.

Actos

Pese a las recomendaciones, se esperan unas fiestas multitudinarias. El Ministerio de Transportes ya anunció que los servicios Avlo de alta velocidad low cost de Renfe conectarán Valencia y Madrid para Fallas y las expectativas del sector turístico son buenas.

Este año, por primera vez en la historia, la Cordà de Paterna será una de las protagonistas de las fiestas. La Plaza del Ayuntamiento acogerá el sábado 26 de febrero, por primera vez en la historia, un espectáculo pirotécnico que recreará esta fiesta de Paterna, con más de 200 años de historia y en la que se disparará, en solo 20 minutos, más de 300 kilogramos de pólvora.

El día siguiente, domingo 27 de febrero, Valencia recupera la Crida en las Torres de Serrano, el acto que sirve para dar el pistoletazo de salida de las fiestas. Ese día ya se dispara una mascletà en la plaza del Ayuntamiento. Y desde el día 1 de marzo hasta el 19, ambos incluidos, espectáculos pirotécnicos y musica por todos los barrios de la ciudad.