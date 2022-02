Ómicron frenó el turismo y la confianza empresarial en Canarias

La variante ómicron ha rebajado las esperanzas del sector. Sergio Méndez

La recuperación del turismo despegó en Canarias durante el último trimestre de 2021 hasta que la variante ómicron de la COVID-19 obligó a endurecer las restricciones, notándose este efecto también en la confianza empresarial, según indicó la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Estos efectos se muestran en el boletín sectorial de coyuntura económica del sector turístico correspondiente al cuarto trimestre de 2021, elaborado por el Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.

En un comunicado asegura que, de acuerdo a los datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera en el cuarto trimestre del año, el Archipiélago recibió a más de la mitad del total de turistas extranjeros registrados a lo largo de todo el año. De ese modo, de los 5.258.701 visitantes que llegaron durante 2021, 2.910.502 lo hicieron de octubre a diciembre del año pasado, cifra que supone un significativo incremento respecto a 2020 (476,7%), debido a las duras restricciones que había en el momento, pero dista de los 3.517.780 de turistas entrados durante el cuarto trimestre de 2019 y, especialmente, de la cifra global de todo ese año: 13.146.862.

En cuanto al gasto turístico recopilado en la encuesta Egatur realizada por el INE, experimenta durante los tres últimos meses del año un crecimiento del 522,1% respecto al mismo período del año anterior, cerrándose así 2021 con un gasto acumulado de 7.184 millones de euros, que, si bien supera la cifra de 2020, aún dista de los 16.854 millones de 2019 (-57,4%).

Santiago Sesé, presidente de la Cámara de Santa Cruz de Tenerife, hizo hincapié en la “necesidad” de saber gestionar correctamente los fondos Next Generation para “transformar el sector y hacerlo no solo más competitivo y sostenible, sino también para orientarlo al turismo de excelencia hacia el que debemos posicionarnos”. Estos fondos pueden ser una “oportunidad perdida” si su adjudicación se realiza sin tomar en consideración al tejido empresarial turístico. “De nada sirve disponer de financiación para transformar la actividad económica de un país o región si no se toma en consideración a los agentes directamente implicados. El resultado será un fracaso en esta ejecución que tiene tanto potencial sobre la transformación de la competitividad del país y, por supuesto, de Canarias”, dijo. Sesé también alertó de cómo la exigencia de la pauta vacunal completa en el caso de los menores ha supuesto un escollo en la llegada de turistas, sobre todo británicos.