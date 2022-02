Pedro Martín afirma que el proyecto del tren del Sur tiene “carencias” e “incógnitas”

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, afirmó ayer que el proyecto del tren del Sur “tiene todavía muchísimas incógnitas” y “muchas carencias”. “Primero, no sabemos cuánto dinero tendría que poner el Cabildo, así que es difícil poder poner una partida; en segundo lugar, nadie ha dicho si ese dinero que va a llegar cuánto nos correspondería repartir entre las administraciones, porque lo que está claro que es Europa no va a pagar los dos trenes que se plantean en Gran Canaria y Tenerife. Y en tercer lugar, ese proyecto, que algunos dicen que está para empezar ya, no hay disposición de suelo y no hay evaluación de impacto ambiental, y, con un proyecto tan complejo como este”, ese trámite puede durar mucho.

“A parte de las incongruencias de CC, ahora como creen que pueden desgastar al Gobierno se lanzan al tren”, criticó Martín.

En esta línea, el consejero insular de Carreteras y Movilidad, Enrique Arriaga, afirmó que “no creo para nada en la voluntad de CC ni PP porque durante toda la legislatura han estado jugando al ratón y el gato con este tema”. “Queda claro que la oposición que se ha estado realizando por parte de PP y CC no tiene nada de sincero, es simplemente intentar enturbiar la labor de Gobierno e intentar buscar conflicto donde no lo haya”.

Arriaga respondió así tras ser cuestionado sobre si apoyará las mociones que CC y PP han anunciado que presentarán al próximo Pleno para apoyar y captar fondos para este proyecto. “No puedo opinar absolutamente nada de algo que no he visto porque se han hecho muchas declaraciones pero aún no he visto ninguna de las mociones, cuando las vea tomaré el sentido del voto”, afirmó.