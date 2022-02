Se burlan de Dulceida por hablar de un problema íntimo: siguen los tabúes sobre la salud femenina

Dulceida se encuentra en el ojo de una nueva polémica, y esta vez por cuestiones de salud. La influencer, que cuenta con tres millones de seguidores en Instagram, compartió en las redes sociales que sufría una dolorosa hinchazón en el clítoris que le obligó a acudir al médico en repetidas ocasiones. “Lo tengo como una nuez”, llegó a decir en las stories de Instagram. Sus comentarios, de los que se hicieron eco algunos medios de comunicación, han llegado a Twitter donde se ha convertido en trending topic, con miles de reacciones -principalmente de hombres- que se burlan de este problema vaginal que podría haber sido bastante grave.

Todo comenzó hace una semana, cuando Aida Domènech volvía de pasar unos días en Dubái junto a su hermano. Entonces empezó a sentir “muchas molestias en el clítoris”, aunque en un primer momento no le dio importancia. Según fueron pasando las horas empezó a encontrarse muy mal y, estando de vuelta en España, decidió acudir a la ginecóloga.

“La doctora me miró muy rápido, me dijo que seguramente eran hongos y me recetó óvulos. Pero a mí me preocupaba porque yo he tenido candidiasis y no se parecía, era un dolor en el clítoris brutal”, comenzó a relatar.

La candidiasis es una infección vulvovaginal que tres de cada cuatro mujeres sufren alguna vez en su vida. Está provocada por un hongo de la familia Cándida que forma parte de nuestra microbiota, pero que puede crecer sin control por cambios en el pH vaginal, cambios hormonales o cambios en la flora bacteriana. Para solucionarlo, el tratamiento habitual consiste en ponerse óvulos en la vagina, que alivian los síntomas y logran que desaparezca entre tres y siete días.

Sus síntomas más habituales son el picor genital, el ardor y la secreción vaginal blanca, algo bastante distinto a lo que en ese momento estaba sintiendo Dulceida, que era puro dolor en el clítoris.

Pese a tomar ibuprofeno y realizar el tratamiento, la influencer no notaba ninguna mejora y acudió de nuevo a urgencias. “Me da vergüenza decir esto, pero al final todas lo tenemos, ¿no?”, defendió mientras continuaba explicando su situación. “Tengo el clítoris hinchado como una nuez gigante, lo más grande que os podáis imaginar, un dolor increíble… Y hoy ya, directamente, no puedo andar, no puedo moverme, me cuesta levantarme, por eso me han pinchado”.

Después del pinchazo y que le recetasen calmantes y antibióticos contra la infección, tenía que esperar 72 horas para ver si mejoraba o “me tendrán que hacer una pequeña intervención, que espero que no”. Además, expresó que sentía “rabia e impotencia” porque experimentó “uno de los peores dolores” de su vida. “Si la primera vez que fui a urgencias me hubiesen mirado bien, porque claramente no era candidiasis, no hubiese llegado a estar así”, aseguró.

Finalmente, el tratamiento hizo efecto y el sábado por la noche aseguró que ya se encuentra mucho mejor. “Estoy mucho mejor, muchas gracias por vuestros mensajes. Menos mal, lo mal que lo he pasado, de verdad. Pero el antibiótico ya ha hecho efecto, está todo en su sitio”, dijo aliviada.

Burlas en Twitter

Pero por desgracia, la historia no termina aquí, y es que desde el sábado la influencer es trending topic en Twitter porque miles de personas se burlan de sus problemas genitales. “El Satisfyer de Dulceida”, han escrito algunos junto a imágenes de miniaspiradores o cascanueces; “a mí lo de Dulceida me recuerda un chiste de Barragán de una que tenía el clítoris como un melón”, se leía en otro tweet.

“Entre Dulceida que tiene el clítoris como una nuez gigante e Irene Montero que tiene el chocho como una mesa, Vagisil va a tener que empezar a comercializar su producto en garrafas”, ha añadido otro usuario anónimo que tenía de foto de perfil la bandera preconstitucional española. “Si Dulceida tiene el clítoris como una nuez, yo tengo el glande como un Calippo”; “El país se va a la mierda y nosotros hablando del potorro de Dulceida. Poco nos pasa”, añadían algunos.

Así se han sucedido los comentarios mofándose de Dulceida, que ella misma ha criticado a través de Instagram. “Mi sorpresa, lo más absurdo que vais a ver hoy, es que soy trending topic porque algunos medios maravillosos han hecho sus titulares sacados de contexto y de clickbait para que la gente lo vea. Entonces, está Twitter lleno de comentarios, sobre todo de chicos, metiéndose con mi problema de salud y con mi clítoris. ¿Qué os parece?”, ha sentenciado.

Al igual que ella, ha habido muchos usuarios que han censurado esos tweets tachándolos de machistas, ya que no solo se burlan de Dulceida, sino que menosprecian unos problemas que sufren muchas mujeres.

“¿Que Dulceida no vale como comunicadora? Muy cierto. ¿Que la salud vaginal es un tema tabú y estamos muy desinformadas? Mucho más cierto. Los memes están bien, pero es preocupante que ni l@s propi@s ginecólog@s sepan muchas veces tratarnos si no hay un pene de por medio (truestory)”, ha defendido una usuaria. “Los primeros que se ríen del tema del clítoris de Dulceida son los mismos a los que la mami les tiene que lavar la churra con más de 20 años porque han pillao bixitos… 0 pruebas, pero 0 dudas”, ha dicho otra.

Salud de la mujer

Como declaraba recientemente la ginecóloga Jen Gunter: “No hay mayor acto de feminismo que hablar de un cuerpo menopáusico en la sociedad patriarcal”. Y esto no solo se limita a la menopausia, parece que todavía incomoda que las mujeres hablen públicamente de temas de salud femeninos.

Así, Dulceida no es la primera a la que critican por hablar de temas de salud que afectan a la gran mayoría de las mujeres. Hace un par de años, Cristina Pedroche afirmó en Instagram que utilizaba la copa menstrual y las respuestas de muchas mujeres haciéndole preguntas al respecto se entremezclaron con otras muchas -sobre todo de hombres, otra vez- insultándola o riéndose de ella.

“¿Y a mí qué me importa que tengas la regla, guarra?”, dijo un usuario. La presentadora decidió poner un post respondido a las dudas más frecuentes como la forma de limpiar la copa, sus beneficios, cómo elegir la talla correcta… “El uso de la copa menstrual no solo te beneficia a ti sino también al medioambiente”, concluyó.

Pese a todo, cada vez son más las famosas que apuestan por hablar sobre su salud ginecológica y normalizar estos temas. Por ejemplo, en 2018, Chenoa compartió en El Hormiguero el truco casero que utiliza para reactivar la flora vaginal cuando está baja de defensas y que consiste en ponerse yogur en la vagina.

Asimismo, Loles León reveló que había recurrido al láser vaginal para recuperar la lubricación, que había descendido debido a la menopausia. “Lo mejor para el cuidado íntimo, una vez que llega la menopausia, es el láser vaginal porque hidrata muchísimo”, dijo.