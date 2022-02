Sí Podemos afirma que no apoyará las áreas de Cs en el Cabildo

Un momento de la sesión del Pleno del Cabildo, ayer. Sergio Méndez

CC y PP lograron sacar ayer adelante las dos mociones que presentaron al Pleno del Cabildo para incluir el tren del Sur en la Red Ferroviaria de Interés General, con el voto en contra de Sí Podemos Canarias (SPC) y el PSOE, y la abstención de Ciudadanos (Cs). Tras estos resultados, la portavoz de Sí Podemos Canarias, María José Belda, afirmó que “para nosotras supone que, a partir de ahora, lo que sí hemos determinado es que nuestro apoyo a las áreas que lleva Cs no lo va a tener, y ya veremos la semana que viene cuando nos sentemos el grupo y valoremos”, comentó tras la finalización de la sesión plenaria. Frente a esta afirmación, desde el grupo de Gobierno se valoró que la abstención de Cs no ha hecho mella en el pacto.

Cabe recordar que Sí Podemos Canarias había afirmado en el Pleno del pasado enero que rompería el pacto de gobierno con el PSOE si se aprobaba la moción que Cs llevó para impulsar el tren del Sur, y que su portavoz, Enrique Arriaga, terminó retirando en busca del consenso.

En el debate de las mociones de ayer, el portavoz de CC, Carlos Alonso, defendió que el tren del Sur es una “parte importante” de la solución al problema de movilidad y argumentó que el proyecto “cuenta con un análisis y estudios técnicos”, así como con “consenso social”. “Sin embargo, adolecemos de un liderazgo efectivo y de una capacidad de gestión para impulsarlo, hay una fragmentación del Gobierno insular y los grupos que lo apoyan que paraliza la Isla”, enfatizó. Mientras, el portavoz del PP, Manuel Fernández, recriminó los cambios de opinión del PSOE sobre este proyecto y que “lo importante para este grupo de Gobierno no es lograr la financiación europea, sino salvar sus sillones políticos”.

Por su parte, Enrique Arriaga defendió el apoyo “clarísimo” a los carriles BUS-VAO y adelantó que se trabaja “con el Gobierno en la redacción del carril BUS-VAO de la TF-5. Y se le ha trasladado que en sus ampliaciones al tercer carril en la TF-5 y la TF-1, sea BUS-VAO”. A este respecto, Cs presentó otra moción en defensa de estos carriles y del Plan Insular de Movilidad Sostenible, que el Pleno también aprobó, con el voto en contra de Sí Podemos Canarias, que había presentado una enmienda a la totalidad. En cuanto al tren del Sur, Arriaga afirmó que es “vital” para la Isla, por lo que “necesita consenso”, motivo por el que retiró la moción que presentó en el anterior Pleno. “Pero CC y PP han presentado la misma para buscar la confrontación”, criticó.

Aún así, destacó que “esto no se decide con estas mociones, sino en Madrid” y anunció que “la Comisión de Transporte del Congreso aprobó la PNL que Cs presentó y en la que se instaba al Gobierno a impulsar la garantía de su financiación, que no se va a conseguir ahora, sino en 2023 o 2024”, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

“El tren del Sur lo va a decidir Tenerife, ni Madrid ni usted”, respondía por su parte Belda, quien afirmó que “defendemos que lo que necesitamos en primer lugar es una participación real no solo para saber que opina la ciudadanía respecto al tren, sino qué tipo de dificultades nos encontramos para trasladarnos”, porque “aquí hablan de atascos en el Norte, pero la solución es poner un tren en el Sur”. Defendió, además, que “no existe consenso de la ciudadanía” y solicitó información sobre cuántas expropiaciones de viviendas va a suponer, cuánto terreno va a ocupar, cuánto empleo va a crear y cómo va a afectar a la economía.

Desde el PSOE, Javier Rodríguez manifestó que “el PSOE no está en contra del tren del Sur”, pero apuntó que “no parece que sea el momento oportuno para una inversión de este calibre” y, “en todo caso, lo más relevante es el acuerdo alcanzado en el Congreso”. Por ello, indicó que “consideramos que hay que hablar de movilidad” y “por eso que este grupo de Gobierno ha contratado el Plan Insular de Movilidad Sostenible”. “El ferrocarril es un medio eficiente, pero tenemos que tener en cuenta otras variables”, añadió.



Por otra parte, el Pleno de Santa Cruz abordó ayer el tren del Sur, con idéntico resultado que la moción del Cabildo.