Marta Riesco deja atrás los rumores de ruptura y se muestra feliz con Antonio David Flores

Marta Riesco se pronuncia tras la reaparición de Antonio David

Si hace varias semanas el nombre de Marta Riesco había dejado de aparecer en los medios de comunicación porque había un pensamiento generalizado de que había zanjado su relación con Antonio David Flores, ahora ha vuelto a la palestra mediática y más fuerte que nunca.

Tras unas imágenes de Antonio David saliendo del domicilio de la reportera, hemos decidido preguntarle a la misma cómo se encuentra ahora que parece que ya ha afianzado su relación con el excolaborador de televisión. Y es que tras semanas con total discreción, parece que los dos tortolitos ya hacen vida juntos y han apostado por ese amor que sienten.

Marta Riesco ríe al ser preguntada por las imágenes en las que Antonio David Flores sale de su casa con total naturalidad: “Lo siento, pero es que no voy a decir nada”. La periodista se muestra de lo más risueña y feliz ante el paso que ha dado el exguardia civil para consolidar su relación y asegura que se encuentra “muy bien”.

De lo más discreta, Marta no ha aclarado si ya no se esconderán más y dejarán verse en público: “Perdóname, pero es que no voy a decir nada”. Tendremos que estar muy atentos a todos los pasos que den ambos porque parece que ha habido un antes y un después en su relación, siendo ahora su mejor momento, en el que ya no se van a esconder de las cámaras y van a pregonar su amor ante todos.