MiradasDoc obtiene récord de encuentros profesionales y gran presencia de espectadores en su decimoquinta edición

MiradasDoc acaba de celebrar su decimoquinta edición. / Patricia González Cámpora

MiradasDoc ha batido en su decimoquinta edición un récord en el volumen de reuniones de negocio para el impulso de la producción de cine: casi 300 encuentros en el Mercado Internacional de Cine Documental. Además, el festival ha registrado una elevadísima cifra en el número de espectadores, 4.000 (1.200 de los cuales han sido estudiantes).

Durante el desarrollo del festival se proyectaron 43 documentales (39 de ellos en la sección oficial a concurso y otros 4 seleccionados para la muestra Mirada Personal y para EnseñanDoc), que en todos los casos propiciaron animados coloquios con el público a lo largo de 10 días.

En Miradasdoc Market los directores de cine documental y sus productoras se reunieron de forma virtual con los llamados decision makers, representantes de fondos para la financiación de proyectos, festivales, televisiones, plataformas de streaming, distribuidoras y agentes de ventas, con el fin de estudiar la posibilidad de coproducir y hacer realidad proyectos presentados en los laboratorios DocSur, AfroLatam y AniDoc Sur.

“La selección y programación de proyectos de alta calidad y de talentos creativos del continente africano encaja perfectamente con la misión de Rushlake Media de ofrecer sobresalientes historias y películas de cine africanas a públicos de todo el mundo. Es un valor añadido que ningún otro mercado aporta con este particular enfoque y énfasis”, destacó el fundador y director general de la distribuidora alemana Rushlake Media GMBH, Philipp Hoffmann.

Para Isona Admetlla, coordinadora del Berlinale World Cinema Fund, “MiradasDoc Market está en nuestro radar desde hace tiempo como un evento de documentales cuya selección tenemos en cuenta, pero es cierto que el foco en la facilitación de producciones entre África y América Latina nos toca muy de cerca, ya que entendemos que más coproducciones Sur-Sur son cruciales para apoyar el proceso de emancipación de la industria y buena parte de nuestra estrategia de futuro está centrada en ello”, manifestó.

“Las conexiones entre Latinoamérica y África fueron un elemento clave que me llevó a participar en MiradasDoc Market. ¡Hay tanto que aprender y hacer visible cuando abordas las sinergias entre artistas de los dos continentes! MiradasDoc ha abierto una ventana importante para que se realice esta investigación y espero que continúe y se expanda en próximas ediciones del festival.” Señaló Graciela Selaimen, responsable en Latinoamérica del Fondo IRIS (The International Resource for Impact and Storytelling).

Otra de las entidades que acudió a esta edición de MiradasDoc Market es Televisió de Catalunya (TV3), a través de la directora de su programa de documentales Sense Ficció, Montse Armengou, quien subrayó que “para nosotros MiradasDoc es una oportunidad de conocer proyectos que, de algún modo, nos permiten una mirada universal, pero, a la vez, cercana. Hay una serie de contenidos sobre derechos humanos, sobre mujeres, que encajan muy bien en la trayectoria y en los intereses que tenemos en el programa. El hecho de que haya una proximidad latinoamericana siempre nos permite más cercanía en el tratamiento. Siempre es uno de los mercados que disfrutamos y que, a pesar de que estos años han sido virtuales, se siente muy cercano”.

Por último, Joan Sala de la plataforma de streaming Filmin, puntualizó que “MiradasDoc Market cumple una labor primordial, con cierto valor diferencial por ayudar a tender puentes entre la industria latinoamericana y la española. MiradasDoc ayuda a los productores y a los distribuidores a analizar y poner en valor las propuestas que nos llegan desde Latinoamérica. Con iniciativas como Afrolatam descubrimos realidades, conflictos y problemáticas de una forma más certera y precisa que se nos escapan a través de los medios, las redes sociales y multimedia.”

AFROLATAM Y EL CAMBIO DE PARADIGMA

“Al estar en este mercado, sientes que lo que está ocurriendo aquí es realmente esencial. Estamos hablando de deconstrucción, de intentar crear un nuevo paradigma en la industria del cine, alejado de la forma en la que el mundo occidental ha estado viendo África durante décadas, incluso siglos”, asegura el keniano Mohamed Said Ouma, director de Documentary Africa, que ha participado también en el Mercado de MiradasDoc.

Las palabras de Mohamed Said Ouma reflejan con el valor de la experiencia el sentido y el objetivo del Laboratorio AfroLatam, que, coordinado por la colombiana Claudia Rodríguez Valencia, impulsa coproducciones entre África y Latinoamérica y proyectos cuya temática se desarrolle tanto en África como en Iberoamérica.