Picoco’s Band: viaje emocional al ‘pop-rock’ en español

El tinerfeño David Ascanio regresa el 2 de abril a la Isla para dar un concierto con Picoco’s Band. / DA

Quienes tengan la oportunidad de acudir la noche del sábado 2 de abril a Magma Arte & Congresos, en el municipio sureño de Adeje, podrán ser partícipes de una doble oferta que plantea un intenso viaje musical por muchos de los hitos del rock y el pop concebidos a partir de finales de los 70 y principios de los 80 del pasado siglo.

La vertiente anglosajona estará representada, desde las 21.00 horas, por el espectáculo The Dire Straits Experience, un reconocido -y reconocible- tributo a la formación surgida en Londres en 1977 y liderada por el guitarrista y cantante escocés Mark Knopfler. Tras este concierto, en torno a las 23.45 horas se subirá a ese mismo escenario Picoco’s Band, con el objetivo de trasladar a los espectadores al universo de la mejor música cantada en español que se compuso hace ya cuatro décadas.

“La gente que acude a los conciertos de Picoco’s Band viene sobre todo a pasar un buen rato, a desconectar, a divertirse. Nuestras actuaciones son muy cañeras, pero también muy emocionales, porque las canciones nos hacen revivir recuerdos muy bonitos vinculados a ellas”, subraya el tinerfeño David Ascanio, cantante de esta banda surgida en Madrid que también integran Tolo Pueyo (guitarra y voz), Pedro Roncero (teclados), Mondy Alonso (batería) y Dani Criado (bajo). “Lo que siempre buscamos es que la gente lo cante y lo baile absolutamente todo”, recalca.

Para alcanzar ese objetivo, Picoco’s Band se acompaña de un amplio repertorio, que también se extiende por los años 70 y los 90, en el que no faltan los temas más populares de Mecano, Alaska, La Guardia, Duncan Dhu, Loquillo, Los Secretos, Hombres G, Maná, Celtas Cortos…

“Somos una banda de pop-rock que toca las canciones que la gente quiere escuchar. Eso es, básicamente, lo que hacemos. Interpretamos versiones, pero no copiamos. Llevamos todos esos temas a nuestra propia forma de hacer las cosas, sin perder el espíritu de cada uno de ellos. Sin hacer filigranas, pero tal y como los entendemos y los sentimos”, expone el cantante y compositor tinerfeño.

Precisamente, estos días acaba de publicarse la primera grabación discográfica de Picoco’s Band, Fantástica Aurora, un EP que reúne siete canciones. “Escogimos ese título porque Aurora se llama el local de Madrid en el que actuamos cada jueves y viernes. Es un poco como aquellas salas de los años 50, donde la gente cenaba y pasaba luego allí toda la noche. En Aurora vas a cenar y después presencias el espectáculo, y más tarde te encuentras con la discoteca… Es una sala muy peculiar”.

La banda tiene su centro de operaciones en Madrid. / DA

Los fines de semana la banda sale a la carretera para recorrer buena parte del país. Conciertos, fiestas privadas, actuaciones en discotecas… Valencia, Ibiza, Barcelona… “Y ahora toca Canarias. Estaba loco por venir aquí con Picoco’s Band. Llevo muchos años sin actuar en las Islas, donde nació todo. Soy sobrino de Luis Morera y en mi infancia la música era Taburiente, sus canciones, sus directos… En gran medida, mi amor por la música se lo debo a mi tío Luis”, asevera.

David Ascanio inició su trayectoria musical en Tenerife, donde interpretaba las canciones que él mismo iba componiendo. Un día se cruzó en su vida Miguel Bosé, quien le ofreció la oportunidad de unirse a su equipo de compositores. “Fue una gran experiencia -afirma el músico canario-, de ahí salieron muchas cosas, canciones como Olvídame tú, un gran éxito de Miguel que escribí junto a Nacho Palau, o Carla, un tema que interpretamos en dueto en Papito (2007)”.

“Después hice temas para Ana Torroja, Víctor Manuel, Chenoa…”, detalla, “y llegó el momento en el que prácticamente no salía del estudio. También compuse temas para series de televisión y anuncios publicitarios, y no tenía esa inquietud por volver a las actuaciones en directo. Ha sido la Picoco’s Band la que me ha hecho regresar a los escenarios a vivir la energía del directo, que es brutal. Sobre todo cuando has hecho ya muchos conciertos y te sientes cómodo porque cuentas con una banda cojonuda”.

El mejor combustible para seguir adelante: un escenario

Cuando la COVID-19 llegó a España en 2020, David Ascanio venía de dar más de un centenar de conciertos. “Estaba cansado y aproveché el confinamiento para pintar, para escribir, para leer, para hacer deporte…”, explica. “Pero con el paso de los días todo se hizo más duro. Se murieron amigos, Madrid estaba desolada y no escuchaba las noticias porque me afectaban mucho”. Por fortuna, la música siempre estaba ahí, aguardándole. Este año Picoco’s Band tiene llena la agenda de actuaciones. “Contribuir a que la gente sea feliz y disfrutar de su alegría es lo mejor que sacas del directo, lo que te llevas a casa”.