Atropellan a una mujer en el centro de Santa Cruz

A la 07:16 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que informaban de un atropello en la Glorieta Pedro de Mendoza, municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Al llegar al lugar, el personal sanitario del SUC valoró y asistió a la afectada, una mujer de 50 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta un traumatismo craneal de carácter moderado, trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Ntra. Sra. de La Candelaria.
La Policía Local se encargó del atestado.