El HUC mejora la comodidad de los pacientes y la capacidad del servicio de Soporte y Cuidados Paliativos

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) ha realizado el traslado del servicio de Soporte y Cuidados Paliativos a la planta 2 del edificio de Hospitalización Cuerpo D, tal y como estaba previsto desde su puesta en marcha.
De esta manera, el objetivo es ofrecer un entorno más adecuado y cómodo para pacientes y familiares, según ha informado en una nota de prensa la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
Este nuevo espacio incorpora, además, dos habitaciones individuales adicionales, lo que permite ofrecer una atención más personalizada y preservar la intimidad de los pacientes, pasando de 16 a 18 camas.
El objetivo de este servicio es proporcionar una atención integral y personalizada a los pacientes con enfermedades graves, avanzadas o en situación terminal, tanto en pacientes con patologías oncológicas como en no oncológicas, así como sus familias y personas cuidadoras.
Sobre la nueva Unidad de Hospitalización
Por su parte, el equipo está formado por seis médicos de Oncología Médica, Oncología Radioterápica y Medicina Familiar y Comunitaria, así como por dos enfermeras interconsultoras, doce enfermeros y doce técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería.
La Unidad de Hospitalización comenzó su andadura en los primeros meses de este año y ha atendido 260 ingresos hospitalarios. La unidad se ha ido implantando poco a poco hasta albergar las 18 camas con las que cuenta actualmente.
A esta actividad se suma el seguimiento telefónico de pacientes tras el alta domiciliaria, la prevención del duelo patológico y la participación activa en los Comités de Tumores y de Enfermedades Neurodegenerativas del centro.
Finalmente, este servicio hospitalario se coordina con Atención Primaria, favoreciendo la continuidad asistencial y el acompañamiento más allá del ingreso hospitalario.