Endesa detecta más de 500 fraudes en las Islas en los seis primeros meses

La filial de redes E-distribución (Endesa) detectó 536 fraudes eléctricos en los seis primeros meses del año en Canarias, lo que equivale a una media de casi 10 casos a la semana.
Por provincias, el mayor número de fraudes en este periodo se registró en Santa Cruz de Tenerife, con 330 y una energía defraudada de más 2,7 millones de kw.
Los municipios con más situaciones irregulares descubiertos son Santa Cruz (57), Arona (52), La Laguna (38) y Adeje (23).
En Las Palmas el número total de casos ascendió a 206, con 2,3 millones de kw de energía defraudados. Por municipios, el que mayor número contabilizó fue Las Palmas de Gran Canaria (49); seguido de Puerto del Rosario (27) y Arrecife (21).
En el conjunto nacional, Endesa detectó entre enero y junio más de 32.000 fraudes eléctricos, lo que equivale a una media de más de 175 casos diarios o más de siete a la hora, con un consumo de electricidad equivalente al de casi 117.000 hogares.
La manipulación de las instalaciones eléctricas perjudica a todos los consumidores y genera riesgos para la seguridad ciudadana.