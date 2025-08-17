La Aemet avisa a Canarias: continúa la calima y las altas temperaturas de hasta 36 ºC

La previsión meteorológica para este domingo indica que habrá cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución sobre Las Cañadas (Tenerife), según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el norte, por debajo de 400 a 500 metros, habrá un predominio de intervalos nubosos a primeras y últimas horas. Además, también se prevé calima en altura, afectando a medianías y zonas altas.
Las temperaturas irán en ligero ascenso, que tenderá a ser moderado en medianías. En ese sentido, es probable que se puedan alcanzar los 34 ºC en medianías de las vertientes sur, este y oeste.
Por su parte, el viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en litoral sureste y extremo noroeste, así como en la vertiente sur de Anaga, donde son probables las rachas muy fuertes. Habrá un predominio de las brisas en el oeste, y en cumbres centrales, el viento soplará flojo de dirección variable.
En Gran Canaria habrá cielos poco nubosos, con un predominio de los intervalos nubosos en el norte, por debajo de 400 a 500 metros, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Se prevé además calima en altura, que en Gran Canaria afectará a medianías y zonas altas.
Las temperaturas irán en ligero ascenso, llegando a ser moderado en medianías de la vertiente sur. Por su parte, las máximas podrán superar los 36 ºC en medianías de las vertientes sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda.
El viento soplará moderado de componente norte, que será fuerte en litorales sureste y noroeste, donde se esperan rachas muy fuertes a partir de la mañana. En el suroeste habrá un predominio de las brisas, mientras en cumbres, el viento soplará de flojo a moderado del nordeste.