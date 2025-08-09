La covid continúa aumentando en las Islas, aunque no con la intensidad del verano pasado

Según el último informe de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas tanto en Atención Primaria (IRAs) y en hospitales (IRAG) se ha constatado en Canarias un aumento persistente en la incidencia de la covid tanto en Atención Primaria como en los hospitales, en los últimos tres meses, aunque aún son valores bajos de incidencia y se encuentran muy por debajo de los valores alcanzados en este mismo periodo en la temporada anterior, en la que se produjo una onda epidémica de la enfermedad. Este repunte vuelve a reafirmar que este virus del SARS-CoV-2 no es estacional, al no concentrarse en los meses de invierno o primavera, la covid se observa también en verano, aunque no con la misma intensidad.
Según el informe de la semana 31, del 28 de julio al 3 de agosto, la tasa de incidencia de la covid-19 se sitúa en 34,3 casos/100.000 habitantes (28,5 casos/100.000 habitantes en semana previa, y los 22,5 casos/100.000 habitantes. en semana del 15 al 21 de julio).
Por su parte, la tasa de incidencia de IRAs se sitúa en 434,4 casos/100.000 habitantes (454,2 casos/100.000 habitantes la semana previa). Con respecto a los otros principales síndromes, la tasa de síndrome gripal se sitúa en 22,1 casos/100.000 habitantes (24,3 casos/100.000 habitantes en semana previa), y la de bronquiolitis aguda en 1,6 casos/100.000 habitantes (1,9 casos/100.000 habitantes en la semana previa).
Por su parte, la tasa semanal de hospitalización por IRAG en Canarias se sitúa esta semana en 9,2 casos por 100.000 habitantes. Dado que los datos de la incidencia de la semana actual no están consolidados, alcanzó los 10,3 casos por 100.000 habitantes.
A nivel nacional, la tasa de Covid-19 (síndrome) es de 18,5 casos/100.000 habitantes (16,6 casos/100.000 habitantes en la semana previa). Mientras la tasa de hospitalización por covid-19 de 1,7 casos/100.000 habitantes (1,4 casos/100.000 habitantes en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por covid-19 presentan un 23,1% de neumonía, un 4,3% de admisión en UCI y un 8% de letalidad.
Sin presión
La Consejería de Sanidad señala que no hay ninguna presión en las urgencias de las islas causada por el SARS-CoV-2 y que circula en un proporción “muy inferior” que durante el verano pasado, por lo que no hay ningún signo de alarma.
Cabe recordar que Sanidad solo contabiliza los contagios de las personas que acuden a los centros de salud, por lo que no controla a las que asisten a centros privados, a las oficinas de farmacia o a las que se quedan en casa. Todos esos afectados no solicitan asistencia porque pasan la infección como si fuese un resfriado.
Cuestionados los colegios farmacéuticos sobre el aumento de la demanda de tests de diagnóstico en las oficinas de las Islas, confirmaron que cada vez más usuarios buscan el test de la covid y gripe, así como medicación compatible con la covid.