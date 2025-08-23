El ‘ladrón del andador’: detienen a un hombre de 70 años por robar a una turista

La Policía Nacional ha arrestado en Palma a un hombre de más de 70 años acusado de hurtar objetos valorados en más de 2.000 euros a una turista en el aeropuerto de Son Sant Joan.
Según detallan fuentes policiales, el sospechoso fue localizado el pasado lunes gracias a la colaboración del personal de seguridad privada del aeródromo. El robo se había producido el pasado mes de junio, cuando la afectada acababa de llegar a la Isla y se dirigía a recoger un coche de alquiler.
Los agentes se llevaron una sorpresa al comprobar que el presunto ladrón era una persona de edad avanzada que se desplazaba con un andador, en cuyo asiento ocultaba los efectos sustraídos antes de abandonar apresuradamente el lugar. Tras su detención, se verificó que contaba con un extenso historial delictivo.
El ladrón del andador, pillado gracias a un dispositivo especial
Durante el mes de agosto, la Policía Nacional ha llevado a cabo controles fronterizos a pasajeros de más de 4.400 vuelos en el aeropuerto de Palma.
En ese mismo periodo, además de al ladrón del andador, los agentes detuvieron a 13 personas por diferentes delitos. Entre ellas, seis por falsedad documental al intentar cruzar la frontera con documentación falsificada (cuatro de nacionalidad albanesa, un argelino y un iraquí), cuatro por tener reclamaciones judiciales pendientes, dos por hurto y una por lesiones.