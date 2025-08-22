sociedad

La nueva señal de la DGT en los semáforos que te puede costar 200 euros

La señal S-991c, relativa a los semáforos, puede conllevar sanciones económicas y la pérdida de puntos del carné de conducir si se comete una infracción
Semáforo en España
La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha el pasado mes de julio un nuevo catálogo de señales de circulación. Esta revisión, aprobada por el Gobierno, busca actualizar la normativa y adaptarla a los cambios en materia tecnológica, social y de movilidad.

Entre las novedades destaca la señal S-991c, cuya infracción puede conllevar sanciones económicas y la pérdida de puntos del carné de conducir. Su diseño es rectangular, con fondo blanco, y en ella aparecen los iconos de un coche, un camión y una motocicleta junto a un semáforo en rojo. Ya se encuentra instalada en numerosos cruces de ciudades como Madrid y Barcelona.

Función con los semáforos

La función de esta señal es advertir sobre la presencia de un “control de semáforo en rojo”, es decir, un radar que detecta a los vehículos que no respetan la luz roja. Según datos de la DGT, actualmente existen más de 500 dispositivos de este tipo en España.

El sistema se instala en postes próximos a los semáforos, aproximadamente a 25 metros de la línea de detención. Su funcionamiento es automático: cuando la luz pasa a ámbar o a rojo, la cámara capta dos fotografías, una antes de la línea de parada y otra cuando el vehículo la sobrepasa por completo.

