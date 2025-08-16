Ni con cita ya cogida ni por cuestiones médicas: la DGT confirma la importante multa si conduces con la ITV caducada

La Dirección General de Tráfico (DGT) vigila de forma activa la vigencia de la ITV en los vehículos que circulan por España. Este control es clave porque, aunque la mayoría de los accidentes de tráfico están relacionados con errores del conductor, una parte importante se debe a fallos mecánicos que podrían haberse detectado con una revisión a tiempo.
De hecho, la DGT y la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la ITV señalan que en el 28% de los siniestros participan coches con algún defecto en el momento del accidente. Esto confirma la relación directa entre el mantenimiento de los vehículos y la seguridad vial.
La inspección permite detectar fallos en frenos, neumáticos, dirección, suspensión o iluminación, elementos que cuando no funcionan correctamente pueden provocar accidentes.
Sanciones por no tener la ITV en regla
- Circular con la misma caducada: multa de 200 euros (100 € con pronto pago).
- No reparar defectos graves detectados en la inspección: multa de 500 euros.
Plazos según antigüedad del vehículo
- Menos de 4 años: exentos de ITV.
- De 4 a 10 años: inspección cada 2 años.
- Más de 10 años: inspección anual.
La normativa también aclara que presentar una cita previa para la ITV no evita la multa, ya que el coche debe tener la inspección en vigor. Únicamente, si la cita se solicitó antes del vencimiento, los agentes pueden considerarlo un atenuante.
La DGT envía recordatorios de caducidad y los centros permiten pasar la revisión hasta 30 días antes del plazo, de modo que no hay excusa para circular sin la revisión al día.