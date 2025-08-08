Salvan la vida a un hombre durante la Bajada de la Virgen en La Palma: “Se evitó una tragedia”

Un funcionario de la Policía Nacional, miembro de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Santa Cruz de Tenerife, salvó la vida de un hombre durante el dispositivo de seguridad desplegado en La Palma con motivo de la Bajada de la Virgen de las Nieves.
El incidente tuvo lugar el 12 de julio en Santa Cruz de La Palma, en concreto en la zona de la Cuesta de la Encarnación, mientras se desarrollaba el tránsito procesional de la Virgen. En ese momento, se activó el dispositivo de seguridad tras detectarse que un hombre de 60 años presentaba una obstrucción completa de las vías respiratorias.
El agente, que cuenta con formación como Técnico en Emergencias Sanitarias e Instructor en Soporte Vital Básico y DESA, identificó rápidamente la situación de gravedad, con inminente pérdida de consciencia, y le practicó de inmediato la maniobra de Heimlich. Gracias a esta actuación, se logró desobstruir la vía respiratoria y la recuperación total del afectado.
Desde la Policía Local de Santa Cruz de La Palma se ha reconocido la importancia de la intervención, que evitó una tragedia durante una jornada de gran relevancia para la ciudadanía palmera.
Por ello, el pasado 14 de julio, el jefe de la Policía Local de Santa Cruz de La Palma remitió una carta al Comisario Principal, jefe provincial de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife, en la que trasladaba su agradecimiento y felicitación al funcionario al considerar que su intervención es “digna de reconocimiento y recompensa”.