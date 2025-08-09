Segundo ahogamiento del día en Canarias: un hombre grave en una playa de Tenerife

Un hombre de origen extranjero se encuentra en estado grave tras sufrir un ahogamiento incompleto este sábado en la playa de Los Cristianos, en el municipio de Arona (Tenerife), según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo a las 17.04 horas. En ese momento, el CECOES recibió una llamada que alertaba del rescate de un hombre en parada cardiorrespiratoria y con signos de ahogamiento en la citada playa.
Los socorristas del servicio de vigilancia en playas iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada del personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que continuó con las maniobras en un estadio avanzado. Los sanitarios lograron revertir la situación y, una vez estabilizado, lo trasladaron en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
En el operativo participaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC, socorristas, así como agentes de la Policía Nacional, que se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.