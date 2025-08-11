sucesos

Un hombre en estado crítico tras ser rescatado en un playa de Tenerife

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibía la alerta
A las 10:00 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que solicitaban asistencia sanitaria para un hombre que otros bañistas habían rescatado del agua en parada cardiorrespiratoria, en la playa del Muelle, en el municipio de Puerto de la Cruz.

El hombre de 79 años, en estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC a Hospiten Bellevue.

A la llegada del personal sanitario, los primeros intervinientes estaban realizando maniobras de reanimación que fueron retomadas por el SUC logrando revertir la parada.

Servicios policiales se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.

