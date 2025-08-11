sucesos

Un niño de 6 años sufre un accidente de patinete en Tenerife

Fue evacuado a un centro hospitalario
Un niño de seis años ha resultado herido de carácter moderado al caer de un patinete en la calle Lanzarote, en el municipio de Arona, en Tenerife, según ha informado este domingo el Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno de Canarias.

Poco antes de las cinco de la tarde, el 112 recibió una llamada alertando del suceso, por lo que se movilizó a efectivos del Servicio de Urgencias Canario.

Tras prestarle una primera asistencias, efectivos del SUC trasladaron al menor en ambulancia hasta el Hospital del Sur, donde presentaba un traumatismo en un miembro inferior de carácter moderado.

La Policía Local realizó el atestado correspondiente.

