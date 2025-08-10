Otra reyerta en Tenerife en menos de 24 horas, esta vez en plena playa: uno de los implicados acaba en el hospital

Un hombre ha sufrido en la tarde de este domingo un fuerte golpe en la cabeza en el transcurso de una pelea que se ha producido en playa de Ajabo, en Callao Salvaje, que pertenece al término municipal de Adeje, según informa el 112.
La trifulca ocurrió poco después de las 14.41, cuando la sala operativa del 112 recibió una alerta en la que se solicitaba asistencia sanitaria para dos personas heridas.
Al llegar a lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) solo pudo asistir a una de las personas heridas, porque la otra se marchó, y la trasladó en una ambulancia de soporte vital básico (SUC) al Hospital del Sur.
Por su parte, los servicios policiales (Guardia Civil y Policía Local) colaboraron con los recursos desplazados.
Cabe recordar que el sábado por la tarde tuvo lugar otra reyerta en Icod de los Vinos, que se saldó con un hospitalizado.