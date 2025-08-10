sucesos

Una persona hospitalizada por una reyerta en el norte de Tenerife

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios
Grave accidente de tráfico en Tenerife: un coche acaba volcado
Ambulancia del SUC. 112 Canarias
Un hombre fue herido en una reyerta registrada en la vía pública este sábado, 9 de agosto, en el Camino La Patita, en el municipio de Icod de Los Vinos. El incidente se produjo sobre las 19:00 horas.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando del altercado. Inmediatamente, activó los recursos de emergencia necesarios.

Según la valoración inicial del Servicio de Urgencias Canario (SUC), el afectado presentaba un traumatismo facial y costal de carácter moderado. Fue asistido en el lugar por el personal sanitario y trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital del Norte.

En el dispositivo también intervino la Policía Local, que instruyó las diligencias correspondientes sobre lo sucedido.

