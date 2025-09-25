Tirma recupera el anuncio que marcó a toda una generación en Canarias: “Qué recuerdos”

Tirma no solo es conocida por sus famosas chocolatinas. La empresa canaria también comercializa cafés, galletas y productos tradicionales como la Crema de Guayaba, que a finales de los años 80 contó con uno de los anuncios más recordados de la marca.
En el spot, recuperado en los últimos días por la compañía, aparecen niños vestidos con la indumentaria tradicional de diferentes islas mientras bailan y cantan una letra adaptada al ritmo del canto popular Bandera tricolor. La canción decía:
“Nos gusta la guayaba, nos gusta la guayaba. Ay, qué guay, de Tirma y nada más. Muy rica en vitaminas. Ay, qué guay, la C y muchas más. Nos gustaba como postre, también en el bocata. Ay, qué guay, guayaba y nada más. Esta es nuestra guayaba, guayaba de Canarias. Ay qué guay, decir no hay nada más”.
El vídeo, compartido en las redes oficiales de Tirma, es todo un clásico de la marca, un spot “retro y adorable” con el que a la empresa le gustaría localizar a los actores que participaron en la grabación.
@tirmaoficial ¡Nos gustan mucho los clásicos! Y este spot de la Crema de Guayaba Tirma de los años 80/90 es increíblemente retro ¡y adorable! 🕰🫶💙 Ojalá encontráramos a los actores, si alguien los conoce que nos los envíe🙌😍 #ClásicosdeTirma #ParaTi #FYP #Tirma @Elaborado en Canarias ♬ sonido original – Tirma
Con esta publicación, la compañía invita al público a recordar una de sus campañas más icónicas de finales del siglo XX. “¡Se nos ablanda el corazón!”, reconoce.
“Qué recuerdos”, dicen los más nostálgicos en comentarios, mientras otros hablan de que lo comen con queso tierno y agradecen que también lo hayan hecho sin azúcar para personas diabéticas.
Sobre Tirma
La Crema de Guayaba continúa comercializándose en formato de barra de 400 gramos. Forma parte de la categoría de conservas de la empresa, tal y como se recoge en la web oficial de la marca.
Fundada en 1941, Tirma es hoy es una de las principales empresas de alimentación de Canarias. Su sede central continúa en la capital grancanaria, desde donde produce y distribuye más de 300 referencias de productos.
Entre sus líneas más conocidas están:
- Chocolates y tabletas (con cacao de distintos orígenes).
- Galletas y barquillos.
- Cafés en grano, molidos y en cápsulas.
- Caramelos y toffees.
- Productos tradicionales como la Crema de Guayaba o la miel de palma.
Según datos de la propia compañía, más del 35% de su producción se destina a la exportación. Sus productos llegan a más de 30 países, con presencia destacada en mercados europeos (Alemania, Reino Unido, Suiza) y en África Occidental, gracias a la posición estratégica de Canarias.
La marca mantiene un fuerte arraigo en el Archipiélago y forma parte del patrimonio cotidiano de varias generaciones de canarios, que la identifican tanto con productos de consumo habitual como con campañas publicitarias que marcaron época.