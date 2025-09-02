Un canario, atónito al encontrar Ambrosías Tirma al otro lado del mundo: “¿Me estás vacilando?”

Las Ambrosías Tirma, uno de los productos más representativos de Canarias, continúan ampliando su alcance internacional. Con su característico sabor, fabricadas únicamente en Las Palmas de Gran Canaria, se han convertido en un emblema para los isleños y en un recuerdo gastronómico que ahora puede encontrarse en la otra parte del mundo.
Prueba de ello es el vídeo compartido en TikTok por el director creativo y videógrafo canario Bright Martins (@0bmartins), actualmente de viaje en Maldivas. En las imágenes, que superan las 40.000 visualizaciones y acumulan más de un centenar de comentarios, el creador se ha mostrado atónito al descubrir las chocolatinas en un comercio local.
“Si me dices que hay chocolatinas Tirma en Madrid, te lo compro. En Francia, te lo puedo comprar. Pero que haya Ambrosías en Maldivas, ¿me estás vacilando?”, comenta mientras enfoca las variedades clásica, de chocolate blanco y de avellanas.
En el mismo vídeo se le ve comprar una de ellas y, al salir de la tienda, lee en voz alta la dirección de la fábrica de Gran Canaria. “Chocolatinas Tirma en Maldivas, esto es de locos”, celebra con la Ambrosía en la mano. “50 céntimos por volver a Canarias par de segundos”.
Las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar: “Las Tirma viajando más que uno”, “Encima tiene los tres sabores, que en mi barrio solo están las clásicas”, han bromeado algunos mientras otros han recordado que las Ambrosías ganaron el Campeonato Mundial de Chocolatinas de Twitter en 2020.
Es por ello que muchos han entendido que “la mejor chocolatina del mundo” esté en cualquier lugar del mundo, incluso hay quien ha apuntado que llegan hasta países como Corea y Arabia.
Una ‘influencer’ ya había encontrado las Tirma
El hallazgo de Bright Martins no es el primero que se comparte desde las Maldivas. En 2024, la influencer española Elena Gortari también mostró su sorpresa al encontrar las chocolatinas en un pequeño pueblo del país asiático.
En su vídeo explicaba: “Sabes que los canarios han llegado lejos cuando literalmente venden sus chocolatinas en un poblado de 2.000 habitantes”. La publicación se llenó de respuestas de canarios orgullosos, con mensajes como “Tirma llegando a más lugares que Quevedo”.
Tirma: de Canarias al mundo
Tirma S.A. se fundó el 31 de marzo de 1941, resultado de la fusión de pequeñas industrias canarias que desde 1927 producían café, chocolate, cacao, caramelos y conservas. En los años 60 se trasladó al actual edificio de más de 18.000 m² en la Avenida de Escaleritas, Las Palmas de Gran Canaria.
Aunque su mercado principal sigue siendo Canarias (alrededor del 73 % de las ventas), Tirma también distribuye a la Península y Europa, y exporta oficialmente a más de diez países africanos, ente ellos Marruecos, así como a Israel, Italia y las Maldivas.
Las Ambrosías son obleas rellenas de crema y recubiertas de chocolate (con leche, blanco, negro o de avellana). Su receta se mantiene intacta desde su creación y se considera la joya de la marca Tirma, con su única fábrica en Canarias.
Otros productos destacados de la empresa son distintos tipos de chocolate (incluido con almendra entera), galletas, café (variedades suaves, ecológicas, de cosecha alta), caramelos, y conservas de guayaba y membrillo.
Las Ambrosías, en particular, han alcanzado una gran popularidad fuera de las Islas. El reconocimiento internacional quedó reflejado en 2020, cuando obtuvieron el título de mejor chocolatina en el Mundial de Chocolatinas organizado en Twitter, ganando en varias rondas contra marcas como Kit Kat o Kinder Bueno, lo que consolidó su presencia como uno de los productos canarios con mayor proyección global.