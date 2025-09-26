Alerta por un nuevo tipo de estafa mediante Bizum: “No sospechó en ningún momento”

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado recientemente de un nuevo tipo de estafa mediante Bizum, que se produce al canjear un premio por puntos acumulados.
Incibe indica que una víctima de este engaño “había recibido una llamada de una supuesta comercial de su entidad bancaria, informándole que tenía puntos acumulados que podía canjear por un regalo“.
La mujer afectada “no sospechó en ningún momento“, puesto que le habían confirmado todos los datos personales, incluido el DNI.
Para poder hacer efectivo el premio, su interlocutora le indicó que debía acceder a la aplicación de su cuenta bancaria y aceptar un Bizum que tenía pendiente.
Tras completar todos los pasos, se cortó la llamada y pudo comprobar un cargo en cuenta bancaria.
En ese momento, se dio cuenta de que había sido estafada y decidió ponerse en contacto con Incibe.
El fraude del Bizum inverso
El fraude conocido como Bizum inverso se ha convertido en una de las modalidades más comunes de estafa telefónica.
Consiste en aceptar de forma inconsciente una petición de dinero a través de la aplicación, creyendo que se está recibiendo un pago cuando en realidad se está autorizando un envío.
Uno de los principales problemas es que los pagos realizados por Bizum no pueden revertirse. Esta característica dificulta la recuperación del dinero, lo que hace fundamental actuar con rapidez y seguir los pasos adecuados.
Las autoridades recomiendan a las víctimas de este tipo de fraude tomar varias medidas inmediatas: bloquear el número de teléfono desde el que se recibió la llamada, contactar con la entidad bancaria para reforzar la seguridad, guardar todas las pruebas posibles y presentar una denuncia presencial ante Policía Nacional, Guardia Civil o cuerpos autonómicos.
Si no hay solución satisfactoria con la entidad bancaria, es posible reclamar al Banco de España.
En el plano preventivo, los expertos subrayan la importancia de leer con atención cada movimiento bancario y no aceptar operaciones que no se entiendan claramente.
También insisten en no facilitar información personal o bancaria durante llamadas sospechosas y en colgar de inmediato para contactar con la entidad por los canales oficiales.