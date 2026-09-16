Vas a echar gasolina y puedes salir con multa: la V-19 que debes llevar visible

Acudir a una gasolinera para repostar puede acabar con una multa de hasta 100 euros por no llevar visible la V-19, incluso cuando la ITV del vehículo está en vigor. La pegatina debe colocarse en el ángulo superior derecho del parabrisas y permite comprobar rápidamente que el coche ha superado la inspección obligatoria.
La advertencia llega además en un momento de tensión con los precios de los carburantes. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha pedido al Gobierno medidas fiscales urgentes y calcula que, si no se adoptan, la gasolina podría encarecerse más de seis céntimos por litro en Península y Baleares desde el 1 de octubre. Para el gasóleo, la organización estima una subida de hasta 24 céntimos.
Son dos cuestiones diferentes. La previsión sobre los carburantes responde a la situación del mercado y la fiscalidad, mientras que la V-19 es una obligación vinculada a la ITV y se aplica con independencia de que el vehículo se encuentre o no en una estación de servicio.
Qué es la V-19 y dónde debe colocarse
La V-19 es la conocida pegatina de la ITV. Acredita que el vehículo ha superado favorablemente su inspección técnica periódica e indica cuándo debe volver a realizarla.
El Reglamento General de Vehículos establece que, en los vehículos con parabrisas, debe colocarse en el ángulo superior derecho por su cara interior. En los vehículos sin parabrisas tiene que situarse en un lugar visible.
No se trata, por tanto, de llevar simplemente la pegatina guardada en la guantera.
AECA-ITV recordó en mayo de 2026 que circular sin colocar el distintivo, aunque la inspección se haya superado correctamente, constituye una infracción leve y puede dar lugar a una multa de hasta 100 euros, sin retirada de puntos.
No es lo mismo no llevar la pegatina que tener la ITV caducada
Aquí está una de las diferencias más importantes.
Un conductor puede tener la ITV completamente en regla y ser sancionado por no llevar visible la V-19. Esa situación no debe confundirse con circular con la inspección caducada.
La Dirección General de Tráfico recoge que las infracciones relacionadas con una ITV fuera de plazo son más graves. Circular con la ITV caducada o después de un resultado desfavorable puede suponer 200 euros de multa. En caso de una ITV negativa, la sanción puede alcanzar los 500 euros.
Por ello, no sería correcto afirmar que ocultar o no colocar la pegatina supone automáticamente una multa superior a 200 euros.
Las normas que debes cumplir al repostar
Las estaciones de servicio también están sometidas a las normas de circulación.
El Reglamento General de Circulación establece que el vehículo debe tener el motor apagado durante el repostaje. También deben estar desconectadas las luces, la radio y dispositivos emisores de radiación electromagnética como los teléfonos móviles mientras se carga combustible.
La Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid (AEESCAM) recuerda además que dentro de una gasolinera pueden sancionarse conductas relacionadas con la circulación o el estacionamiento, ya que son espacios privados de uso público sujetos a las normas de tráfico.
La obligación de mostrar correctamente la V-19, sin embargo, no nace por entrar en una gasolinera. Se trata de una exigencia general para los vehículos obligados a pasar la ITV.
CEEES alerta de una subida de los carburantes en octubre
A este escenario se suma la evolución del precio de los combustibles.
CEEES ha solicitado recuperar temporalmente un IVA del 10% para los carburantes y reducir el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. La organización sostiene que la evolución de los mercados internacionales está aumentando los costes de aprovisionamiento de las estaciones.
Según sus cálculos, si no se adoptan nuevas medidas, a partir del 1 de octubre de 2026 el precio medio de la gasolina podría aumentar más de seis céntimos por litro y el gasóleo hasta 24 céntimos en Península y Baleares. Son estimaciones de la propia patronal, no una subida oficial ya fijada.
Qué ocurre en Canarias
Estas cantidades no deben trasladarse automáticamente a Canarias, ya que el Archipiélago cuenta con un sistema fiscal diferente.
Actualmente está vigente hasta el 30 de septiembre de 2026 el tipo cero del IGIC para la entrega e importación de petróleo y productos derivados del refino. La Agencia Tributaria Canaria confirmó que esta medida continúa aplicándose durante septiembre.