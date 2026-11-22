El paso de Pedro Sánchez por Tenerife dejó ayer un lleno absoluto en el terrero de lucha Santiago Yanes (Puerto de la Cruz), desde donde el presidente del Gobierno y candidato socialista apeló a la participación electoral frente a quienes “quieren llevarnos a la España en blanco y negro” y para garantizar “un Gobierno en Madrid que seguirá apostando por Canarias”. Unas 3.000 personas, tanto dentro como fuera del recinto -muchos tuvieron que seguir el mitin desde el exterior tras completarse el aforo-, mostraron su apoyo al dirigente, quien, tras su visita a la Isla, prosiguió su gira en Las Palmas de Gran Canaria.
Respaldado a su llegada por las principales figuras del partido en el Archipiélago -Ángel Víctor Torres, Tamara Raya, secretaria general insular, y José Antonio Valbuena, cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife-, Pedro Sánchez hizo su entrada en la arena portuense entre vítores, cánticos de “a por ellos” y gritos de “presidente”. Sus primeras palabras las dirigió al propio Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y próximo candidato a las elecciones autonómicas, a quien elogió como “uno de los mejores ministros del Gobierno” y describió como el “MacGyver de la política” por su capacidad para “dar la cara cuando hay un problema, como en La Palma, El Hierro o Ceuta”.
Gran parte de la intervención del aún presidente -que se mostró bastante más punzante que en el debate cara a cara del pasado jueves- estuvo marcada por la dicotomía entre el “avance” y la “involución” que representa la derecha. En este sentido, expresó su “orgullo” por haber “duplicado el presupuesto de educación, revalorizado las pensiones, aumentado el 75% el salario mínimo interprofesional y sacado adelante un real decreto que prohíbe desahucios a personas vulnerables”. Además, anunció que el próximo Consejo de Ministros aprobará la prórroga del impuesto a la gran banca para destinar 1.400 millones de euros a políticas de vivienda. También propuso blindar en la Constitución las pensiones y el derecho al aborto, así como fijar objetivos de gasto público del 7% en sanidad, el 5% en educación y el 1% en vivienda.
Frente a su “buena política”, contrapuso la “involución” y la “mala educación” de la derecha, que equiparó con Bolsonaro, la “motosierra” de Milei y la gestión de Trump en Estados Unidos. “Lo que es mala educación es llamar cáncer a las bajas laborales de quienes sufren las consecuencias del trabajo, es ver cómo la Comunidad de Madrid, con el dinero de los madrileños y sus impuestos, paga un ático de 200 metros cuadrados o llamar mafia a los sindicatos”, resumió.
Respaldo a El Hierro
También censuró los planteamientos migratorios de la derecha y las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo, “cuando dice que España necesita migrantes para que trabajen mientras los españoles y españolas nos dedicamos a tener hijos”. Frente a ello, defendió reconocer derechos a la población migrante y trasladó “todo mi reconocimiento y respeto a un pueblo magnífico y solidario” a los asistentes de El Hierro, que recibieron una de las mayores ovaciones del acto.
Con el fin de que “no nos arrebaten estas medidas y podamos continuar avanzando en derechos y libertades”, Sánchez apeló a alcanzar el 75% de participación “para lograr una mayoría que permita gobernar” y a conseguir 176 escaños “para dar un avance sustantivo a las políticas sociales que merece nuestro país”. Sorprendente, cuando menos, fue su mención al papa León XIV en esta llamada a la movilización electoral. “Ha participado en las elecciones estadounidenses al Congreso y al Senado. Por tanto, si hasta el papa ha votado, ¿cómo no vamos a votar nosotros?”, planteó. Ante los reproches de la oposición, añadió: “Dijeron que acabarían con los insultos cuando llegaran a La Moncloa. Estoy convencido de que van a acabar con los insultos cuando pierdan las elecciones”.
Mirada a mayo
Los representantes canarios del partido también pasaron por el atril, con la mirada puesta tanto en el 29N como en las elecciones autonómicas de mayo. La secretaria general insular del PSOE y candidata al Cabildo, Tamara Raya, recalcó que “nunca en la historia un Gobierno de España ha destinado tanto dinero a las Islas como el Gobierno de Pedro Sánchez”, antes de reclamar “que los de aquí se lo gasten” y que “Ángel Víctor Torres vuelva a ser el presidente autonómico”. Por su parte, José Antonio Valbuena destacó que “el 29N solo será el principio” y que “dentro de seis meses le tocará a Ángel Víctor”.
Torres también se mostró convencido de su victoria en los próximos comicios autonómicos: “Gobernaremos porque lo están haciendo de manera pésima”. Sobre las generales, criticó que el PP y Vox hayan elegido a candidatos que “no conocen nuestra tierra” y que “no saben arrugar una jodida papa, ni lo que es un guachinche”. En cuanto al debate cara a cara, calificó a Feijóo de “mentiroso compulsivo” y definió a Sánchez como “educado”. Además, destacó que es el presidente que más canarios ha incorporado a su Consejo de Ministros y advirtió de que los 1.300 millones adicionales de financiación autonómica para Canarias “estarán en riesgo” si no logra la mayoría. Pese a ello, auguró que “vamos a ganar… y con más fuerza”.