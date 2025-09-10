Casi 107.000 escolares canarios de Infantil y Primaria retornaron ayer a las aulas

Un total de 106.919 escolares canarios de Infantil y Primaria retornaron ayer a las aulas de los centros educativos de todo el Archipiélago en el inicio del curso, en información facilitada desde el Gobierno autonómico.
Con ello se pone en marcha un nuevo año académico que movilizará en su conjunto a cerca de 236.000 alumnos y alumnas en todas las etapas educativas, dado que hoy, harán lo propio otros 60.909 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria mientras que mañana será el turno de los 24.980 alumnos y alumnas de Bachillerato.
La secuencia de este inicio de curso se completará el próximo lunes con la incorporación del alumnado de Formación Profesional y de los ciclos formativos de grado básico, medio y superior, que suman en conjunto algo más de 43.000 estudiantes, así como del resto de enseñanzas.
Para refrendar oficialmente una jornada tan relevante para la cotidianeidad de tantas y tantas familias, en esta ocasión el Gobierno regional optó por celebrarlo en la escuela unitaria del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Güime, en el municipio lanzaroteño de San Bartolomé, a donde acudieron tanto el presidente, Fernando Clavijo, como el consejero de Educación, Poli Suárez, quien explicó que la elección se debe al interés de resaltar la importancia de estos recursos como “pilar fundamental de nuestra sistema educativo”.
La Consejería también detallo que Canarias contará este curso con más de 28.000 docentes y alrededor de 5.000 integrantes de personal no docente, “quienes se suman a este esfuerzo colectivo desempeñando funciones clave en servicios como la administración, la orientación, la limpieza, el transporte y el mantenimiento de los centros educativos”.
Dicho departamento se congratuló de que “en este curso comienza a aplicarse la reducción progresiva de la ratio de estudiantes por aula en los grupos de cuatro y cinco años de Educación Infantil -de 23 alumnos a 20-, primero y segundo curso de Primaria -de 25 a 22- y en primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) -de 27 a 25-, en virtud del acuerdo alcanzado en abril con las organizaciones sindicales. Un hito histórico que ha permitido fijar un plan plurianual hasta 2027 para situar los máximos en 16, 18 y 20 alumnos en Infantil, 22 en Primaria y 25 en Secundaria. Con estas cifras, Canarias se coloca entre las comunidades autónomas con mejores indicadores en este ámbito, lo que contribuye a una enseñanza más individualizada y de mayor calidad”, sostiene dicha fuente oficial.
Para cumplir con este objetivo, el curso 2025/2026 arranca con un refuerzo de 700 docentes adicionales en los centros públicos del Archipiélago. Este incremento permite la creación de 114 nuevos grupos en Infantil, Primaria y Secundaria, así como 81 en Formación Profesional.
Una parte importante de las incorporaciones se concentra en el personal de atención a la diversidad, con 168 especialistas en Pedagogía Terapéutica y 140 orientadores educativos, a los que se suman nuevos maestros y maestras en Infantil y Primaria. Estas medidas garantizan mejores condiciones de aprendizaje y fortalecen la equidad y la inclusión educativa en las aulas canarias.
Compromiso
Clavijo celebró la “apertura del nuevo curso escolar, con el que se pone en marcha la actividad en las aulas canarias”. El presidente de Canarias recordó el compromiso de su Gobierno por “seguir fortaleciendo un sistema que sea motor de igualdad y de progreso, donde cada niño y cada joven, con independencia de la isla o el municipio en el que viva, tenga acceso a una educación pública de calidad”. En este sentido, Clavijo subrayó que se trata de “uno de los mayores retos y a la vez de la mayor oportunidad para el futuro de Canarias: invertir en la formación, el talento y la capacidad de nuestra gente joven”.
Por su parte, Suárez puso como ejemplo al CEIP Güime, “con apenas una veintena de estudiantes, pero que demuestra cómo la educación mantiene vivas nuestras comunidades rurales y garantiza la igualdad de oportunidades con independencia del lugar donde se viva”.
Suárez subrayó que “el compromiso con este modelo es absoluto: no solo vamos a mantenerlo, sino a reforzar los recursos que le permitan seguir siendo espacios de calidad, inclusión y futuro”.