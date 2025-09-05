El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso de Baleares contra el decreto de reparto de menores migrantes desde Canarias

El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares contra el real decreto por el que se establece el procedimiento a llevar a cabo para el reparto de menores migrantes desde Canarias.
Lo ha anunciado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa.
El recurso interpuesto va dirigido contra el real decreto 658/2025, de 22 de julio, por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada.
El portavoz ha indicado que el Govern ha impugnado el real decreto al considerarlo “profundamente perjudicial” para los intereses de los ciudadanos de las Islas y, ha agregado, el objetivo es “tumbar” el decreto.
Preguntado por esta última cuestión, Costa ha expuesto que la resolución de Supremo “puede tener diferentes posibilidades” y que un decreto se puede tumbar de forma total o parcial. “Nosotros no lo sabemos, lo que hacemos es utilizar todas las vías que el estado de derecho pone a disposición para defender los intereses de los ciudadanos”, ha sostenido.
Se trata de la segunda acción judicial impulsada por el Ejecutivo autonómico para frenar esta medida, después de que el pasado marzo, a la par que otras comunidades gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE), interpusiera un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la modificación de la ley de extranjería.
Igualmente, el Govern anunció que la Abogacía autonómica también interpondrá un recursos ante el Supremo contra el real decreto aprobado el pasado martes, que fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad.
La cuarta acción judicial de Baleares contra el reparto de menores migrantes, ha recordado Costa, llegará una vez el Gobierno determine cuántos deberán llegar al archipiélago. Será entonces cuando pedirán al Supremo que suspenda cautelarmente su traslado a las Islas.
Por otro lado, en cuanto a la petición del Govern de acogerse a la contingencia migratoria para paralizar el reparto de menores no acompañados, Costa ha asegurado que no le consta que hayan recibido respuesta por parte del Ministerio de Infancia y Juventud.