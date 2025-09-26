Eliana Real y Mirella González ganan el certamen regional de Gastronomía de Canarias

Eliana Real, chef del Hotel Bahía del Duque, brilló en el 8º Certamen Regional de Gastronomía de Canarias, organizado por ACYRE Canarias y celebrado el 23 de septiembre en el Museo Casa de El Capitán de San Miguel de Abona.
Acompañada por su compañera Mirella González, obtuvo el primer puesto en este reconocido concurso regional de cocineros gracias a una propuesta original y llena de sabor. El certamen reunió a destacados cocineros y reposteros del Archipiélago que rindieron homenaje a los productos kilómetro cero.
La propuesta del Bahía del Duque con la salema y el cochino negro
El evento gastronómico retó a los participantes a elaborar dos platos cuyos principales ingredientes fueran la salema y el cochino negro, invitándoles a demostrar sus habilidades y creatividad culinaria. En primer lugar, Eliana y Mirella presentaron un plato de salema, tortellini marino y cítricos, seguido de unas carrilleras de cochino negro, balsámico, chocolate y salsa de higos. “Nos inspiramos en sabores frescos y potentes en boca, que nos permitieran captar la atención del jurado sin restar protagonismo al ingrediente principal de cada plato”, señala Eliana.
Representarán a Canarias en la final que tendrá lugar en Baleares
La propuesta de Eliana y Mirella destacó por su originalidad, pericia técnica y capacidad de resaltar los sabores de cada producto, lo que les valió el reconocimiento del jurado y el primer premio del certamen. Gracias a este logro, ambas representarán a Canarias en el Certamen Nacional de Cocina que se celebrará en noviembre en la Escola d’Hosteleria de Mallorca.
Come La Palma se celebrará hoy y mañana en Los Llanos de Aridane
La isla de La Palma se prepara para acoger Come La Palma dentro del área profesional de presentaciones de la Feria Insular de Gastronomía Saborea La Palma, un evento que tendrá lugar hoy y mañana, 26 y 27 de septiembre, en Los Llanos de Aridane, que reunirá a chefs, productores, divulgadores y amantes de la buena mesa en torno a los sabores más auténticos del territorio y bajo la batuta organizativa de Zulay y el Cabildo de la Palma. Durante dos jornadas, se desplegará un programa que combina showcookings, degustaciones y charlas.
Participan chefs de varios restaurantes radicados en la Isla Bonita
El objetivo de las jornadas Come La Palma es situar a la isla en el mapa de los grandes destinos gastronómicos del país. Participarán José Alberto Díaz, chef de El Sitio, de la Hacienda de Abajo (Tazacorte); Daniel Tejera de Troqué (Los LLanos de Aridane); Pedro Hernández de El Duende del Fuego, (Los Llanos de Aridane); Josué Martín de El Altillo Gastrobar y productores como Nody (Ecofinca Nogales). Un jurado especializado decidirá los ganadores del Concurso de Hamburguesas de La Palma. Se busca combinar el sabor, el paisaje y el patrimonio.
La guindilla
El tiempo en el menú degustación
El tiempo que debe durar un menú degustación, especialmente en los restaurantes con estrella Michelin, siempre es un tema de debate. Hay casos en la alta gastronomía que se apuesta por 12 o 14 bocados, es más correcto que decir platos, y otros tantos vinos para acompañar esta degustación y así el comensal sale con una idea global de la propuesta culinaria. Sinceramente, me parece excesivo tantos platos, no tanto por si es demasiada la ingesta sino por el tiempo que tiene que permanecer el comensal sentado en la silla y ver como se entumecen los músculos. Más de dos horas y media me parece desmedido.