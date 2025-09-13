nacional

Explosión en un bar de Madrid: esto es lo que se sabe hasta el momento

El suceso se ha producido en la calle Manuel Maroto, situada en el distrito de Puente de Vallecas
Explosión en un bar de Madrid: esto es lo que se sabe hasta el momento
Explosión en un bar de Madrid: esto es lo que se sabe hasta el momento. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Una explosión en un bar de Madrid capital ha dejado un balance de 14 heridos, uno de ellos de gravedad, después de que la detonación afectara al edificio de viviendas ubicado justo encima del local.

El suceso se ha producido en la calle Manuel Maroto, situada en el distrito de Puente de Vallecas, entorno a las 15.00 horas, según ha informado Emergencias Madrid este sábado.

  1. 13 detenidos en la en la macrooperación de la Guardia Civil en Tenerife ingresan en prisión13 detenidos en la macrooperación de la Guardia Civil en Tenerife ingresan en prisión
  2. Una embarcación de recreo evita que una mujer muera ahogada en una playa de CanariasUna enfermera en una embarcación de recreo evita la muerte de una mujer en una playa de Canarias

Al bar han acudido 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 17 de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de varias unidades del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) de la Comunidad de Madrid.

Los bomberos todavía permanecen en el lugar de los hechos y están realizando trabajos de desescombro.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas