La Fundación DinoSol aúna solidaridad y deportes con la entrega de 1.000 kilos de productos al Banco de Alimentos de Tenerife en el marco de ExpoDeca 25

La Fundación DinoSol participará en la segunda edición de ExpoDeca, la Feria de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, organizada por el Cabildo de Tenerife, a través de Ideco y promovida por el Gobierno de Canarias. Del 2 al 5 de octubre, en el Recinto Ferial de Tenerife, el evento regresa con un enfoque renovado en la promoción del deporte, la salud y la solidaridad, a su vez que se va consolidando como el principal punto de encuentro de la industria deportiva en las islas.
Entre las iniciativas destacadas de este año, la Fundación DinoSol presenta un reto solidario inclusivo que transformará las repeticiones de ejercicios realizadas por los asistentes en 1.000 kilos de alimentos destinados al Banco de Alimentos de Tenerife.
Ya el año pasado, la Fundacion DinoSol aportó su huella positiva con el desafío de 1.000 kilómetros recorridos que se convirtieron en 1.000 kilos de alimentos para las personas afectadas por la DANA. Esta vez propone una iniciativa similar, donde los participantes podrán realizar repeticiones de diferentes ejercicios en el stand de la Fundación, adaptados para que todas las personas, incluidas aquellas con movilidad reducida o discapacidad, puedan contribuir. Cada repetición contará, y el esfuerzo colectivo se traducirá en una donación de 1.000 kilos de alimentos para el Banco de Alimentos de Tenerife, reforzando el compromiso social de ExpoDeca y de la Fundación DinoSol con las comunidades más vulnerables.
Tal y como afirmó Patricia Muñoz, directora de la Fundación DinoSol, “estamos convencidos de que el deporte no solo fortalece el cuerpo, sino también los lazos de solidaridad. Este reto nos permite unirnos en un esfuerzo colectivo e inclusivo. Será emocionante ver cómo cada repetición, cada movimiento, se transforma en ayuda tangible para quienes lo necesitan. Por eso invitamos a todos los asistentes, estén en buena forma física o no, a sumarse a este desafío ya que juntos podemos lograrlo”. Asimismo destacó que, “el reto está diseñado para ser accesible a todos los públicos, con ejercicios adaptados que van desde movimientos sencillos hasta actividades más dinámicas, facilitando que personas de todas capacidades puedan participar”.
Esta iniciativa no sólo fomenta la actividad física, sino también promueve valores de inclusión, responsabilidad social y cohesión, alineándose los objetivos de la Fundación DinoSol con los de ExpoDeca.
El encuentro reunirá a profesionales, entidades y ciudadanos interesados en el deporte, siendo ya un evento clave para el sector en las islas. Además de las exhibiciones, conferencias y actividades deportivas, la feria destaca por su compromiso con causas sociales como la protección del menor o el apoyo al Banco de Alimentos de Tenerife.
Sobre la Fundación DinoSol
Fundación DinoSol, creada en 2017 por HiperDino para dirigir su Responsabilidad Social Corporativa (RSC), apoya a sus trabajadores y sus familias, y promueve el bienestar social en Canarias.
Implementa proyectos clave como Alimentos conVida, que permite donar alimentos diariamente a entidades sociales, beneficiando a más de 12.000 personas, y el Programa de Ayuda a las Familias Canarias, que ha distribuido tarjetas de alimentos valoradas en más de 130.000 euros. Además, ha sido la primera en facilitar la autonomía de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) a través de Tienda Accesible.
Colabora con diversas entidades para desarrollar iniciativas sociales, medioambientales y deportivas, reforzando el compromiso con un futuro más inclusivo y sostenible.
Al mismo tiempo, desarrolla programas de voluntariado que abordan iniciativas en áreas como la social, medioambiental, deportiva y otras. Estos esfuerzos han demostrado que es posible construir un mundo más inclusivo, y han posicionado a la fundación como una de las más comprometidas y responsables con la sociedad canaria.