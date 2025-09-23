Los médicos van hoy a la huelga en las Islas al no aplazar el SCS los exámenes

Crisis en la Sanidad canaria. Los médicos están convocados a partir de hoy mismo a un paro indefinido con el objetivo de defender y superar la “incertidumbre” que actualmente achacan al proceso de estabilización del Servicio Canario de Salud (SCS), una huelga que podrá visilibizarse en una concentración prevista para las 11.00 horas en la entrada del edificio de actividades ambulatorias del Hospital Universitario de Canarias.
Esta huelga está convocada por el Sindicato Profesional de Médicos de Canarias (CESM) y a dicha convocatoria se sumará el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca) el próximo viernes.
Los convocantes a la huelga de médicos de hoy exigían el “compromiso” de la Consejería a sacar ayer el listado con al menos la mayoría de los aprobados por méritos y sus respectivos destinos. Se trataba, asimismo, de un condicionante principal para poder desconvocar la huelga, que se mantiene en pie, como desveló en la tarde de ayer a DIARIO DE AVISOS el secretario general del CESM, Levy Cabrera. Este paro indefinido, detalló Cabrera, en principio está previsto desde hoy hasta el próximo viernes, si bien dejó en “veremos” si el mismo se prolonga o no.
Para dicho defensor de los derechos de los médicos en las Islas, aplazar las pruebas previstas para la semana que viene por parte del SCS habría evitado que personas del subgrupo A1 de personal sanitario y de Gestión y Servicios, que irán próximamente a examen, se vean obligadas innecesariamente a acudir al concurso de oposición ordinario para su estabilización.
Según el CESM, esta situación afectaría a unos 1.900 profesionales médicos, mientras que del resto de grados incluidos en la categoría rozarían los 2.400: “Si no se saca el listado de los que entran por méritos con su destino, la Administración misma te aconseja ir a examen, para que así tengas la oportunidad de elegir entre las plazas que se ofertan por méritos y en las ofertadas en el concurso de oposición de estabilización”, explican desde el sindicato médico.
Sin embargo, desde el Servicio Canario de Salud se considera que la huelga convocada para esta semana en la sanidad pública de las Islas “carece de sentido” y tendrá un seguimiento “bastante reducido”, porque se plantea, a su juicio, sin razón y basándose en un malentendido.
En rueda de prensa recogida por Efe, el nuevo director del SCS, Adasat Goya, descartó aplazar los exámenes de la semana que viene y quiso responder así a las “informaciones contradictorias” que entiende que han difundido algunos sindicatos del sector sobre el proceso de estabilización del personal sanitario, a la par que insistió en que “no tiene ningún sentido ir a esta huelga, porque la Administración garantiza los derechos del personal”.
A juicio de Goya, se ha llevado a confusión al personal, al exigir que antes de convocar las oposiciones se establezca no solo en qué tipo de puesto y con qué categoría estarán empleados los beneficiarios del concurso de méritos, sino también en qué localidad y en qué centro de trabajo en concreto tendrán su destino tras consolidar su plaza, algo que se hará en un paso posterior del proceso.
Fuentes conocedoras de la negociación apuntan a que el SCS en realidad tiene problemas de carácter técnico para cumplir con algo tan razonable como conocer primero el destino antes de afrontar otra prueba.