Los municipios de Tenerife adaptan sus planes de emergencia al riesgo volcánico

El Cabildo mantuvo ayer un encuentro con representantes de los 31 ayuntamientos de la Isla para analizar de manera conjunta los riesgos de los municipios ante un hipotético evento volcánico, la actualización de sus planes de emergencia a dicho riesgo volcánico y las directrices de cara al simulacro de erupción que tendrá lugar a finales de mes en Garachico, según informó la presidenta insular, Rosa Dávila.
Dentro de la Estrategia de Seguridad y Protección Volcánica, esta reunión ha permitido conocer de primera mano cuáles deben ser los procedimientos y las recomendaciones que desde las administraciones municipales se tienen que trasladar a los ciudadanos, según indicaron desde el Cabildo en una nota posterior. “Aunque los datos y los expertos no nos dan indicios para un riesgo inminente, tomar la iniciativa y prepararse es lo prioritario. Queremos buscar la coordinación institucional y tenemos que tomar decisiones valientes que nos permitan saber actuar y no improvisar”, indicó Dávila.
Un encuentro en el que también se abordó el trabajo para que todos los ayuntamientos adapten o actualicen “sus planes municipales de emergencia a una hipotética situación de erupción volcánica, dependiendo del riesgo que tiene cada uno de los municipios” en base a ese mapa de riesgo volcánico “que desde 2020 está sobre la mesa dentro del plan de riesgo volcánico que tiene la Isla”, informó la presidenta insular. Para ello, apuntó, “el Cabildo va a colaborar estrechamente con ellos, prestando asistencia técnica, incluso colaborando en su elaboración en aquellos municipios de menos de 50.000 habitantes”.
Asimismo, señaló que “ya hemos tenido una reunión con los seis municipios que en este momento se encuentran el ámbito del nivel rojo dentro del mapa de riesgo volcánico de la Isla (Guía de Sora, Garachico, El Tanque, Icod de los Vinos, La Orotava y Santiago del Teide), y que significa que tienen un mayor riesgo a la hora de afrontar una posible erupción volcánica”. En concreto, apuntó que se ha tratado de reuniones técnicas con los alcaldes y alcaldesas, policías locales y protección civil “para decirles que vamos a colaborar con ellos en elaborar planes específicos dentro de su plan municipal de emergencia”.
Por su parte, la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) Mari Brito, indicó que desde la federación entienden que, “además de las reuniones más técnicas y sectoriales que pueda haber con cada municipio en virtud del nivel en cada uno de ellos, también todos los municipios deben estar convenientemente informados y alerta de lo que puede ocurrir y, sobre todo, de esos protocolos y la actualización de los planes de emergencia municipal, que se tendrán que adaptar a esta posible contingencia volcánica”.
Por lo que consideran que estas reuniones son “absolutamente necesarias para poder avanzar en prepararnos y sobre todo informar, ser transparentes, porque todas las administraciones vamos a tener que estar coordinadas”.
Por último, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, indicó que se lleva durante más de un año trabajando para que Tenerife cuente con las mejores garantías de seguridad de Canarias: “Estamos preparando una isla del futuro, con medio materiales y físicos que nos pongan en el primer nivel de seguridad y para eso es fundamental también contar con el apoyo del resto de las administraciones”.
Simulacro
Este encuentro también se enmarcó en el simulacro de erupción volcánica que se realizará en Garachico entre el 22 y 26 de este mes, y en el que los 31 municipios van a participar, junto con el Gobierno de Canarias, “en conexión con los centros de coordinación de emergencia de la Isla y a través también de Protección Civil de los municipios”, indicó la presidenta insular.
Dávila enfatizó, “para no alarmar a la población, que se trata de un ejercicio que nos va a permitir evaluar las capacidades que tiene la Isla a la hora de afrontar una hipotética erupción volcánica”.
“Tenerife y el Cabildo tienen un plan de riesgo volcánico. Lo que estamos haciendo es, en el marco de la Unión Europea y de ese marco de protección civil, someternos a la evaluación de expertos para medir las capacidades de ese plan de emergencia sobre riesgo volcánico”, insistió.
El próximo lunes, Cabildo y los ayuntamientos volverán a reunirse, esta vez además con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para analizar dicho simulacro, en el que participarán más de mil personas y que arrancará el día 22 entrándose en situación de prealerta. Y el día 26 los residentes en toda la Isla recibirán un mensaje a las 09.00 horas anunciado la erupción y se iniciará la evacuación de los vecinos del muelle viejo de Garachico.