Dejan en libertad al joven investigado por quemar a una menor en Canarias

El Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia ha acordado este martes revocar la orden de prisión dictada el pasado 21 de junio contra el joven implicado en el caso de la menor que sufrió quemaduras graves en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, el 16 de junio.
El magistrado ha decretado su libertad provisional mientras continúan las investigaciones.
La decisión se adopta después de que la menor, una vez mejorada de sus heridas, haya podido prestar declaración ante la Policía. Su relato coincide con el del investigado, señalando ambos a un incendio fortuito como origen de las lesiones. Además, ha asegurado que él quiso ayudarla.
Este escenario coincide con los informes preliminares elaborados por la Policía, lo que ha llevado al juez a levantar la medida cautelar de prisión preventiva.
Quemaduras graves en el 50 % del cuerpo de la menor
El caso se inició cuando la joven, de 17 años y tutelada por el Gobierno de Canarias a través del Cabildo de Gran Canaria, fue localizada de madrugada en la vía pública con quemaduras de carácter muy grave que afectaban a la mayor parte de su cuerpo. Los hechos tuvieron lugar en una vivienda del barrio de La Isleta.
En un primer momento, la víctima señaló al joven, identificado como Abarrafía H., de 20 años y origen marroquí, como responsable del fuego. Ambos resultaron heridos, ella con lesiones críticas y él por inhalación de humo.
Mientras la menor fue trasladada al Hospital Doctor Negrín y posteriormente evacuada a la Unidad de Quemados de Sevilla con quemaduras graves en el 50 % de su cuerpo, el joven fue detenido tras recibir el alta médica.
El 21 de julio, el Juzgado de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia decretó su ingreso en prisión provisional por homicidio en grado de tentativa y lesiones.
En autos posteriores, el magistrado había requerido informes médicos y policiales para esclarecer si las quemaduras fueron provocadas por material inflamable o por la combustión de un colchón en el que ambos estaban tumbados fumando, tal como declaró el investigado.
El procesado por estos hechos, que llegó en cayuco a las islas mes y medio antes, quedará en libertad con la única obligación de comparecer cada semana en el Juzgado y la prohibición de salir de Gran Canaria, ya que el instructor aún quiere determinar si el fuego se produjo por algún tipo de imprudencia por su parte.
La investigación judicial continúa abierta para determinar las causas exactas del incendio y posibles responsabilidades.