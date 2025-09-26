Mila Pacheco, candidata a decana de los abogados de la provincia tinerfeña: “Nuestra prioridad es mejorar la calidad de vida de los colegiados y colegiadas”

Mila Pacheco, candidata a decana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, defendió ayer una institución “a la altura” de los retos que afronta la abogacía en estos momentos, entre los que subraya “las reformas normativas constantes, la Inteligencia Artificial y la complejidad creciente del entorno profesional”, desafíos ante los que plantea “firmeza y visión de futuro”.
En la presentación pública de los integrantes de la candidatura ‘Impulsa el Cambio’ celebrada ayer, la actual vicedecana del Colegio calificó a su equipo de “solvente, ilusionado y con visión innovadora”. “No venimos con un proyecto continuista, sino para llevar a cabo una transformación real que responda a las necesidades de los profesionales de la abogacía”, destacó.
Pacheco, que en unos días recibirá la Medalla de Oro al Mérito de la Justicia en Canarias por su impulso para facilitar la mediación desde el propio Colegio de Abogados y por su papel como vicedecana en el ámbito de la extranjería y la protección internacional, considera esencial un Colegio de Abogados “más cercano, transparente, moderno y comprometido para mejorar, de verdad, la calidad de vida de cada colegiado y colegiada”.
El equipo que lidera la letrada incluye perfiles plurales, comprometidos y de trayectorias profesionales acreditadas. Está integrado por José Antonio Domínguez Hernández, Elena Casanova Rodríguez, Luis Navarro Romero, Carolina García Santos, Miguel Ángel González Hidalgo, Jonás Ríos Torres, Magdalena Gómez Pérez (Maida), Paula Belén Hernández Montoya, Orlando Medina Hernández, Tamara Domínguez Cruz, Raúl Alonso Fernández y María Yurbis Gómez Borges.
La candidata a decana, única mujer entre los aspirantes a presidir el Colegio de Abogados de la provincia tinerfeña, entiende la profesión como “un servicio, una defensa de derechos y una búsqueda constante de justicia”. Además, insiste en que la Justicia atraviesa un momento “exigente”: “Tenemos juzgados señalando a tres años vista, decisiones logísticas que se adoptan sin contar con nosotros, compañeros y compañeras del Turno de Oficio a los que no se les abonan actuaciones que les llevan mucho tiempo y un gran desgaste, honorarios en materia de costas que no se actualizan desde 2008 y colegas en edad de jubilación que, al no contar con una pensión digna, se ven obligados a seguir ejerciendo porque no les da para vivir”.
Tras insistir en que la abogacía merece ser “reconocida y respetada” en su papel “imprescindible” para que “la sociedad funcione”, Mila Pacheco remarca que los miembros de la candidatura ‘Impulsa el Cambio’ se comprometen a trabajar para “dignificar la profesión, mejorar el ejercicio diario, fortalecer los servicios colegiales y defender los intereses de todos y todas”.