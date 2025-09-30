Una pareja que viajaba a Tenerife recibe en el aeropuerto la peor noticia: “Nos quedamos sin vacaciones”

La quiebra repentina de la aerolínea islandesa de bajo coste PLAY Airlines ha provocado caos en varios aeropuertos europeos y estadounidenses, con centenares de viajeros afectados, algunos de ellos con viajes programados para Tenerife. La suspensión de sus operaciones, se dio a conocer en pleno proceso de embarque para algunos de sus vuelos, sorprendiendo tanto a pasajeros como al propio personal de la compañía.
En el aeropuerto de Keflavik (Islandia), medios locales como RÚV recogieron el testimonio de una pareja cuyo viaje a Tenerife quedó cancelado de forma inesperada. Los afectados aseguraron que, tras conocer la noticia, intentaron conseguir plaza con otra compañía, Icelandair, aunque ya estaba completo.
La pareja relató que habían previsto volar primero a Londres y desde allí conectar con un vuelo hacia Tenerife, por un coste de 300.000 coronas islandesas (unos 2.060 euros). Sin embargo, las pareja confiesa “nos quedamos sin vacaciones”, sin tener programado el billete de regreso a Islandia.
Otra pasajera, residente en Islandia y que había llegado a Praga cuando se conoció la noticia, confesó a los periodistas de RÚV: “Estoy un poco asustada”.
La quiebra deja en el aire a miles de viajeros y genera incertidumbre entre quienes habían elegido Tenerife como destino en plena temporada alta.
Fly PLAY pide disculpas
La aerolínea operaba con una flota de 10 Airbus A320 y A321neos, y contaba con una red de unos 30 destinos, principalmente europeos y vacacionales. En España volaba a Alicante, Barcelona, Fuerteventura, Gran Canaria, Madrid, Málaga y Tenerife.
En su mensaje, Fly PLAY también ofrece instrucciones para solicitar la devolución de los billetes y pide disculpas por los inconvenientes causados a los viajeros.