El desastre de la aerolínea low cost que operaba en Canarias y ha cancelado todos sus vuelos: 400 personas se quedan sin trabajo

La aerolínea islandesa de bajo coste Fly PLAY anunció este lunes el cese de sus operaciones y la cancelación de todos sus vuelos, una decisión que ha supuesto que alrededor de 400 empleados pierdan su trabajo.
En un comunicado, la compañía explica que los pasajeros afectados deben buscar alternativas en vuelos de otras aerolíneas, algunas de las cuales podrían ofrecer “tarifas de rescate” especiales, aunque cada cliente deberá gestionar por su cuenta la reubicación.
Fundada en 2021, PLAY nació con el objetivo de conectar Norteamérica y Europa utilizando Islandia como centro de operaciones. Sin embargo, tras constatar que el negocio transatlántico no estaba funcionando, la empresa inició una reestructuración enfocada en destinos de ocio. Ese plan no logró dar los resultados esperados.
“Ha quedado claro que los cambios no pueden ofrecer resultados suficientes para superar los retos”, reconoció la compañía, que añadió que el nuevo plan “debería haberse implementado antes”, según recoge Bloomberg.
La aerolínea operaba con una flota de 10 Airbus A320 y A321neos, y contaba con una red de unos 30 destinos, principalmente europeos y vacacionales. En España volaba a Alicante, Barcelona, Fuerteventura, Gran Canaria, Madrid, Málaga y Tenerife.
En su mensaje, Fly PLAY también ofrece instrucciones para solicitar la devolución de los billetes y pide disculpas por los inconvenientes causados a los viajeros.