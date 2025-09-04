Rosa Dávila anuncia la mayor regeneración de la TF-1 en “ocho meses”

El Consejo de Gobierno ha aprobado sacar a licitación uno de las mayores iniciativas de regeneración paisajística y seguridad vial en la autopista del Sur. Así lo ha anunciado la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, acompañada por el vicepresidente insular, Lope Afonso.
Rosa Dávila explicó que con “esta importante intervención damos un nuevo paso en la mejora de la TF-1 y su entorno que se une a la reciente inversión de 30 millones de euros en la rehabilitación del firme de la autopista del Sur en los tramos de Arico, Fasnia y Güímar. Queremos asegurarnos de que nuestras principales vías estén en condiciones óptimas para todos los conductores”
El proyecto se desarrollará en los taludes ubicados a la altura de MercaTenerife, en el margen derecho y en sentido sur, en el tramo comprendido entre Santa Cruz de Tenerife y el enlace con MercaTenerife. Las obras suponen una inversión de 3,3 millones de euros y cuentan con un plazo de ejecución de ocho meses.
La mejora paisajística abarca una parcela de cerca de 60.000 metros cuadrados en un punto estratégico ya que es la primera imagen que reciben los usuarios que acceden a Santa Cruz de Tenerife desde el sur de la isla por lo que este proyecto permitirá ofrecer una bienvenida más agradable, alineada con las actuaciones que ya estamos llevando a cabo con la rehabilitación del firme de la TF-1.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado el expediente de contratación para las obras de restauración y rehabilitación del Mirador de la Centinela ubicado entre los municipios de San Miguel y Arona. Las obras suponen una inversión de 1,4 millones de euros y cuentan con un plazo de ejecución de 9 meses.
La rehabilitación del Mirador de la Centinela supone una actuación largamente esperada y cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de San Miguel de Abona y de Arona. El proyecto de rehabilitación tiene como objetivo el poner en funcionamiento y potenciar un recurso y que cuenta con gran potencial tanto desde el punto de vista patrimonial al encontrarse en la zona de mayor singularidad y diversidad arqueológica de la isla, como desde el ámbito socioeconómico. De esta forma, se plantea la adecuación de la totalidad del inmueble y la instalación en su planta inferior un centro de interpretación vinculado al patrimonio arqueológico de la Comarca de Abona y específicamente de los yacimientos rupestres.
Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria y las bases reguladoras de las subvenciones a los ayuntamientos de la isla de menos de 30.000 habitantes o entidades públicas dependientes para la realización de proyectos que contribuyan al impulso de las políticas de diversidad sexual, familiar y de género en el territorio insular. El importe asciende a 60.000 euros y el objeto de la subvención es la promoción de las políticas públicas LGBTIQA+.
Del mismo modo, el Consejo ha dado luz verde al encargo a la empresa pública Gesplan para la ejecución del servicio de actuaciones de recuperación de las especies protegidas y amenazadas de la isla de Tenerife. La actuación ronda los 600.000 euros y se prolongará hasta noviembre de 2028. El objetivo es realizar los trabajos de conservación de las especies Picopaloma, Pico de El Sauzal, Jarilla de Agache y otras especies protegidas, así como la recuperación de los dragos de la isla de Tenerife.
En área de Cultura y Museos de Tenerife se ha aprobado hoy la ampliación de la vigencia del Plan de Infraestructuras Culturales 2016–2028, que pasará a denominarse oficialmente Plan de Infraestructuras Culturales 2016–2029. Con esta decisión, se da respuesta a las dificultades de ejecución en plazo que han manifestado diversos ayuntamientos para concluir actuaciones ya financiadas. El objetivo es permitir que los municipios puedan reorganizar anualidades y ejecutar proyectos pendientes sin riesgo de pérdida de fondos, garantizando así el cumplimiento de los objetivos del plan.