Canarias se confirma como la región donde más litigios se presentan de todo el país

Los órganos judiciales (civil, penal, contencioso-administrativo y social) de Canarias registraron 121.059 asuntos en el segundo trimestre de 2025, lo que supuso un 5,4% menos que en el mismo periodo del año anterior, si bien el Archipiélago sigue siendo la comunidad donde más se litigia.
Asimismo, dejaron en trámite de resolución un acumulado de 266.633 recursos o procesos (un 17,1% más que en el segundo trimestre de 2024) y resolvieron 126.128 litigios (+7,2%), según los datos difundidos ayer por el servicio de estadística del CGPJ a través de la Oficina de Comunicación del TSJC.
Con ello, Canarias volvió a ser en el segundo trimestre de 2025, al igual que en los cinco años anteriores, el territorio del Estado donde más se litigó, con 54,07 pleitos por cada 1.000 habitantes, lo que implica 14,24 más que la media del Estado (39,83) y 9,3 más que la segunda en la lista, que es la Comunidad de Madrid, que computó 44,54 litigios por cada 1.000 habitantes.
Respecto a la jurisdicción civil, las oficinas judiciales de Canarias registraron un total de 54.848 asuntos entre abril y junio de 2025 (-9,2%), resolvieron 59.657 (+13,4%) y dejaron pendientes de resolución 175.290 (+18,9%).
En el ámbito penal, se computaron 53.525 asuntos nuevos (+1,8%), se resolvieron 53.179 (+1,8%) y quedaron en trámite de resolución a final de junio 50.224 casos (+8,3%); mientras que en la jurisdicción contencioso-administrativa se abrieron 4.419 procedimientos (-25,3%), se resolvieron 5.048 (+36,9%) y quedaron pendientes 17.623 (+48,6%).
Por su parte, en el orden social, los órganos judiciales de Canarias incoaron 8.267 procesos entre abril y junio del presente año (-8,4%), resolvieron 8.244 (-9,2%) y dejaron en trámite a fin de año 23.496, un 6,6% más que en el ejercicio previo.
Además, los datos recabados por los órganos judiciales de Canarias desvelan que en el segundo trimestre de este año se dictaron en el Archipiélago 30.744 sentencias (+3,8%), una media de 139,75 por órgano judicial; 71.976 autos (+8,5%), una media de 327,16 por órgano, y 25.193 decretos, 114,51 por órgano judicial.
En total, se registraron 15.663 ejecuciones de sentencias, se resolvieron 17.556, y quedaron en trámite a final de año 171.748. Los órganos judiciales canarios registraron una tasa de pendencia entre abril y junio del 2,94, situándose como la “undécima más baja” de España, mientras la media nacional fue de 3.