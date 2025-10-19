Piden el “cese fulminante” del director del SCS por desvelar datos clínicos de un diputado: “Es matonismo trumpista”

Intersindical Canaria ha denunciado este domingo las “alusiones personales” expresadas en la Comisión de Sanidad del Parlamento por el director del SCS, Adasat Goya, hacia el diputado de NC-BC, Yoné Caraballo, donde habría revelado datos clínicos del parlamentario.
Han exigido el “cese fulminante” de la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y Goya por su “impericia en la gestión y por su altísima y demostrada peligrosidad para el servicio público”.
En un comunicado, el colectivo ha criticado que el director del SCS haya “traspasado” en el seno de la Cámara una “línea roja moral y otra legal”, y además con “el aval de la consejera Monzón”: “¿Qué clase de garantías ofrece a los trabajadores y al conjunto de la ciudadanía un equipo que es capaz de acceder a datos de carácter confidencial altamente sensibles del historial médico de una persona, con un vínculo laboral como enfermero en el SCS, para luego vomitarlos como forma de desviar la atención en el momento que considera oportuno?”, advierten.
“¿Qué podemos esperar si todo apunta a que el director del SCS, husmea delictivamente y publicita el historial clínico de un parlamentario, con el consentimiento de la consejera?”, ha proseguido en una nota de prensa.
Expone, además, Intersindical Canaria que, conociendo la trayectoria Adasat Goya al frente de la gerencia del Hospital Universitario de Canarias, “no le resulta sorprendente el matonismo ‘trumpista’, ni la pátina viscosa de mediocridad y estrechez de miras” con sus intervenciones en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias.
“No esperábamos más. Ya se sabe que, a falta de preparación y formación específica para esgrimir argumentos sólidos, el recurso a los bajos fondos del ataque personal como estrategia es lo habitual en este personaje”.
APOYOS A CARABALLO
Desde la organización sindical han expresado su apoyo y solidaridad al diputado afectado, que ha sido objeto de “un ataque personal inadmisible, más allá de cualquier diferencia política o ideológica”.
Por ello, han lamentado que el Gobierno presidido por Fernando Clavijo haya permitido la instauración “de prácticas propias del ‘trumpismo’ político, donde la descalificación personal y el uso inmoral de información sensible sustituyen al debate serio y al respeto institucional”.
Asimismo, para Intersindical Canaria “sobran los motivos” para exigir al presidente regional el “cese fulminante” de la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y del director del SCS, “tanto por su impericia en la gestión, como por su altísima y demostrada peligrosidad para el servicio público”.
En ese sentido, puntualizan, la sociedad “no merece dirigentes que utilicen delictivamente la información sanitaria ajena como arma política”