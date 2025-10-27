nacional

Junts decide por unanimidad romper con el PSOE

El acuerdo ha llegado tras una reunión de la dirección del partido en Perpignan
Junts defiende por unanimidad romper con el PSOE
Junts defiende por unanimidad romper con el PSOE.
La ejecutiva de Junts, con el expresidente de la Generalitat y líder del partido al frente, Carles Puigdemont, ha acordado por unanimidad romper con el PSOE, según han explicado fuentes consultadas por Europa Press.

El acuerdo ha llegado tras una reunión de la dirección del partido en Perpignan (Francia), que ha empezado a las 10 horas y se ha alargado hasta las 13.15, y lo deberá ratificar la militancia en consulta interna.

Tras más de 3 horas, Puigdemont y el resto de miembros de la dirección han expuesto sus argumentos y motivos al respecto, y a las 17 está prevista una comparecencia pública.

