Dejan en libertad al médico acusado de abusos sexuales a dos pacientes en Canarias: no descartan más víctimas

La Policía Nacional ha detenido en Telde (Gran Canaria) a un médico de 58 años al que se acusa de haber agredido sexualmente en su consulta a al menos dos pacientes, una conducta por la que ya fue condenado en 2010, de ahí que los investigadores no descarten que haya más víctimas.
Tras ser condenado, hace 15 años, por unos hechos similares, el detenido incumplió una orden de alejamiento, por la que fue nuevamente detenido en 2016, según ha informado este viernes en un comunicado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
En esta nueva ocasión, al facultativo se le acusa de dos delitos de agresión sexual cometidos contra dos de sus pacientes en el ejercicio de su actividad profesional.
El arrestado ha sido puesto este viernes a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que lo ha dejado en libertad provisional con cargos por dos delitos de agresión sexual, detalla el Tribunal Superior de Justicia.
No obstante, la juez lo ha inhabilitado cautelarmente, por lo que de no momento no podrá seguir ejerciendo la medicina; le ha ordenado mantenerse alejado de las dos denunciantes y ha decidido investigar si existen más mujeres afectadas por su conducta.
Según la Policía, los hechos denunciados tuvieron lugar entre octubre de 2024 y abril de 2025, cuando el detenido, aprovechando su condición de médico y bajo el pretexto de realizar valoraciones relacionadas con tratamientos para la pérdida de peso, habría llevado a cabo actos de carácter sexual sobre ambas mujeres sin su consentimiento, detalla la nota.
Los investigadores han determinado que el facultativo actuaba con un claro abuso de su posición profesional, generando en las víctimas un estado de parálisis y confusión ante la situación, sin capacidad de reacción inmediata.
El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente y la investigación continúa abierta ante la posibilidad de que existan más afectadas.
La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría Local de Telde ha habilitado los teléfonos 928 704 137 y 928 704 139 para que cualquier persona que haya podido ser víctima de hechos similares pueda ponerse en contacto con los agentes de investigación.