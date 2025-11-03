¿Cuándo se cobra la paga extra de Navidad en 2025? Los jubilados tienen buenas noticias

Con la llegada de diciembre a la vuelta de la esquina, la Navidad empieza a notarse y, con ella, una de las fechas más esperadas para millones de pensionistas: el cobro de la paga extra de invierno.
La Seguridad Social tiene previsto abonar esta paga extraordinaria entre el 1 y el 4 de diciembre, aunque la mayoría de bancos volverán a adelantar el ingreso para que los pensionistas dispongan del dinero antes de que acabe noviembre.
Los bancos adelantan el pago
Como es habitual, cada entidad fija su propio calendario, pero el ingreso suele llegar entre el 23 y el 25 de cada mes, salvo que coincida con festivos. Este año, Bankinter y Unicaja ya han confirmado que el viernes 21 de noviembre sus clientes tendrán disponible tanto la pensión de noviembre como la paga extra de Navidad.
En 2024, Bankinter fue el primer banco en realizar el abono (21 de noviembre). Un día después lo hizo Banco Santander, mientras que CaixaBank lo ingresó el 24. La mayoría de entidades restantes lo hicieron el lunes 25.
¿Qué cantidad se recibe?
La paga extraordinaria supone que, en el mes en que se abona, el pensionista recibe el doble de la cuantía habitual, ya que se suma la paga mensual más la extra correspondiente.
No obstante, existe una excepción: las pensiones derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional no reciben dos pagas extra separadas, porque estas ya están incluidas en los 12 pagos anuales, es decir, están prorrateadas dentro de la pensión mensual.
Suben las pensiones en 2026
Diez millones de jubilados y beneficiarios del sistema público aguardan la actualización de sus pensiones para 2026. La cuantía final dependerá, una vez más, de cómo cierre la inflación este año. Aunque el dato definitivo del IPC aún tardará en conocerse, ya existen proyecciones bastante sólidas sobre cuánto crecerán las prestaciones el próximo ejercicio.
Desde la reforma de pensiones impulsada por José Luis Escrivá en 2022, las pensiones contributivas se revisan automáticamente cada inicio de año conforme a la media del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos. Esta regla quedó fijada en el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, que garantiza la revalorización anual de todas las pensiones contributivas —incluido el complemento de brecha de género— en función del IPC interanual medio.