Dos militares se convierten en ‘héroes’ al auxiliar a las víctimas de un accidente múltiple en la TF-1

La cabo Yaiza Damián y el soldado Alejandro González, pertenecientes al Regimiento de Infantería “Tenerife” 49 de la Brigada Canarias XVI (BRICAN XVI), prestaron auxilio este domingo a las víctimas de una colisión múltiple registrada en la autopista TF-1, a la altura de Santa Cruz de Tenerife.
Según ha informado el Mando de Canarias del Ejército de Tierra a través de sus redes sociales, ambos militares asistieron a los afectados hasta la llegada de los servicios de emergencia (112), que se hicieron cargo posteriormente de la atención sanitaria.
Brigada Canarias XVI
La Brigada Canarias XVI (BRICAN XVI) es la gran unidad del Ejército de Tierra con base permanente en el Archipiélago y la única brigada de carácter operativo desplegada fuera de la Península.
Está integrada por distintos regimientos y unidades de Infantería, entre ellos el Regimiento de Infantería “Tenerife” n.º 49, y tiene como misión principal la defensa del territorio canario, el apoyo a la población en emergencias y la participación en operaciones internacionales bajo mando de España, la OTAN o la ONU.