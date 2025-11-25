La madre de Jay Slater propone crear la “Ley de Jay” para acabar con los ‘trolls’ que se burlan de su dolor

Debbie Duncan, madre de Jay Slater, lideró una gran búsqueda por toda Tenerife para encontrar a su hijo desaparecido, que había viajado a la isla para asistir al festival de música NRG el año pasado.
El joven británico de 19 años desapareció después de que lo llevaran en coche a un Airbnb situado a 30 millas de distancia, en las montañas. El 17 de junio, mientras intentaba regresar a su alojamiento en Los Cristianos desde el pueblo de Masca, cayó desde un peligroso barranco con una altura de unos 25 metros. Su cuerpo fue encontrado sin vida casi un mes después.
Ahora, en una entrevista con Good Morning Britain, Debbie ha hablado abiertamente sobre la gran cantidad de información errónea que recibió mientras buscaba desesperadamente a Jay y cómo espera acabar con los ‘trolls’ que están detrás de todo ello.
Debbie confesó que “las conspiraciones comenzaron casi de inmediato. Recibíamos llamadas telefónicas a diario. Pensábamos que lo habían secuestrado o decían que era yo quien había iniciado la desinformación. Al principio, difundir la concienciación fue genial. Pero luego dio un giro. El lado oscuro de las redes sociales asomó la cabeza”.
Ahora está haciendo campaña para introducir la ‘Ley de Jay’, con el fin de ayudar a proteger a las familias en duelo y evitar que sufran un dolor similar. La desconsolada madre declaró anteriormente a la BBC: “Me gustaría que las redes sociales eliminaran toda la información errónea para proteger a familias como la nuestra, especialmente cuando se trata de una noticia muy sonada en los medios de comunicación”.
Según Debbie, el acoso llegó a tal punto que incluso le enviaron imágenes retocadas con Photoshop de Jay con “cosas atadas al cuello”. Las fotos solían ir acompañadas de mensajes en los que se afirmaba que su hijo estaba siendo torturado. “Lo tenían retenido, que lo estaban torturando, que tenía cosas atadas al cuello. Pero todas eran imágenes retocadas con Photoshop”, explica.
Más de un año después, mientras Debbie, sumida en el dolor, lucha por superar la pérdida de su hijo, siguen llegando mensajes hirientes. “Esta noche habrá algo nuevo. Lo dirán para mantener vivas sus historias”, y añadió, “es difícil, realmente lo es. No hay dolor comparable al de perder a un hijo. Solo intento luchar contra ello, pero no es fácil. Especialmente con todo el ruido de fondo que continúa”.