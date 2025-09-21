La madre de Jay Slater rompe su silencio y lanza una dura petición 15 meses después de su muerte en Tenerife

La madre de Jay Slater, el joven británico fallecido en Tenerife en junio de 2024, ha pedido que se aprueben leyes más estrictas para frenar la difusión de teorías conspirativas y desinformación en torno a casos de personas desaparecidas, según publica el medio digital británico Daily Mail.
Debbie Duncan, de 57 años, respalda la iniciativa denominada Jay’s Law, que busca debatirse en el Parlamento británico y que ya cuenta con el apoyo de su diputada laborista Sarah Smith. El objetivo es limitar la propagación de falsedades en internet sobre personas desaparecidas y sus familias.
El caso de Slater continúa siendo objeto de vídeos y publicaciones engañosas en plataformas digitales, a pesar de que un tribunal determinó en julio de 2025 que su muerte fue accidental.
Los hechos en Tenerife
Jay Slater, aprendiz de albañil de 19 años y natural de Lancashire (Inglaterra), viajó a Tenerife de vacaciones junto a dos amigos. Asistió al festival NRG y a la discoteca Papagayo, en Playa de Las Américas. Posteriormente se trasladó en coche con dos hombres hasta un alojamiento en el caserío de Masca, a unos 20 kilómetros.
Tras perder una guagua, llamó a su amiga Lucy Law para advertir que estaba perdido en la montaña y a su amigo Bradley Geoghegan para comunicar que intentaría regresar caminando hasta el sur de la Isla. No volvió a aparecer.
Su cuerpo fue hallado el 15 de julio de 2024 cerca de Masca, a casi una hora en coche de su apartamento en Playa de Las Américas.
El informe forense señaló que había consumido alcohol y drogas —incluidas cocaína, ketamina y éxtasis— y que la causa de la muerte fueron heridas en la cabeza compatibles con una caída desde altura. No se encontraron signos de agresión o restricción física.
La familia de Jay Slater, víctima de la desinformación en redes
Según Daily Mail, la proliferación de teorías sin fundamento en redes sociales ha llevado a la familia a denunciar haber sido víctima de desinformación continuada. Algunos creadores de contenido incluso llegaron a cuestionar si el cuerpo enterrado correspondía al de Jay Slater.
La diputada Sarah Smith instó a las compañías tecnológicas a reforzar sus medidas de control para proteger a las familias afectadas. La madre asegura que denunció publicaciones en plataformas como Facebook y YouTube, pero que los contenidos no fueron eliminados.
Estreno del documental sobre la desaparición
La familia ha participado en la producción del documental The Disappearance of Jay Slater, de Candour Productions para Channel 4, que se estrenará el domingo 28 de septiembre. La grabación incluye imágenes privadas del joven, secuencias de su funeral y detalles del análisis forense.
El padre de Jay, Warren, de 59 años, expresó su confianza en que mostrar la ropa y el calzado que llevaba el joven la noche de su fallecimiento ayude a frenar las especulaciones sobre que todavía estaría vivo.