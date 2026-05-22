el tiempo

El Gobierno declara la prealerta por incendios forestales en Tenerife y Gran Canaria

Esta decisión se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología
A los efectivos forestales del Cabildo, Gobierno de Canarias y estatal, así como bomberos del Consorcio insular se sumaron en la noche de ayer los militares de la UME. Cabildo de Tenerife
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declara la prealerta por riesgo de incendios forestales en Tenerife y Gran Canaria a partir de las 08:00 horas de este domingo, 24 de mayo.

Esta decisión se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

Noticias relacionadas
  1. Investigan al hombre que provocó un incendio en la cumbre de Gran Canaria: “Quemaba vegetación”

Observaciones

Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

Episodio de calor, con temperaturas alcanzando y superando los 30 grados centígrados, especialmente en medianías y cumbres, en zonas forestales. En Gran Canaria, podrán superarse incluso los 34 grados en esas mismas zonas. La humedad relativa será baja, manteniéndose por debajo del 30 por ciento. Vientos del sur al suroeste en zonas altas, cálidos y secos.

Se insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas