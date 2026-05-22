El Gobierno declara la prealerta por incendios forestales en Tenerife y Gran Canaria

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declara la prealerta por riesgo de incendios forestales en Tenerife y Gran Canaria a partir de las 08:00 horas de este domingo, 24 de mayo.
Esta decisión se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).
Observaciones
Episodio de calor, con temperaturas alcanzando y superando los 30 grados centígrados, especialmente en medianías y cumbres, en zonas forestales. En Gran Canaria, podrán superarse incluso los 34 grados en esas mismas zonas. La humedad relativa será baja, manteniéndose por debajo del 30 por ciento. Vientos del sur al suroeste en zonas altas, cálidos y secos.
Se insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias.