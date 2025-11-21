SEPCA revalida su mayoría en la Junta de Personal Funcionario del Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife celebró el pasado miércoles, 19 de noviembre de 2025, las elecciones para la renovación de los integrantes de la Junta de Personal Funcionario. La jornada transcurrió con normalidad y registró una amplia participación por parte del personal funcionario.
Según los datos oficiales tras el escrutinio total de las mesas electorales y el voto por correo, de un censo de 1.207 personas se emitieron 899 votos válidos, además de 7 votos nulos y 6 en blanco.
Los resultados confirmaron nuevamente la mayoría del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA), que obtuvo 15 representantes, avalados por 589 votos (65,01%). Le siguieron CGT, con 7 representantes y 258 votos (28,48%), y UGT, que logró 1 representante gracias a 46 votos (5,08%).
Desde SEPCA agradecieron la participación del personal funcionario, así como la confianza renovada —y la depositada por primera vez— en su organización sindical. Además, trasladaron su reconocimiento al personal de la Administración y a los integrantes de las mesas electorales por el correcto desarrollo de la jornada.
Tras revalidar su condición de organización mayoritaria, SEPCA reafirmó su compromiso de continuar trabajando en la defensa de los intereses del colectivo funcionario, tanto en los espacios de negociación como mediante la atención presencial y personalizada en los centros de trabajo y sus distintos canales de comunicación. Asimismo, felicitó a los representantes elegidos de otras organizaciones sindicales y expresó su disposición a avanzar en acciones conjuntas desde la unidad sindical.